«Возвращение во времена диктатуры»: легкоатлет из Гибралтара выступит на ЧМ в Испании под нейтральным флагом

Организаторы чемпионата мира по лёгкой атлетике среди спортсменов старше 35 лет, проходящего в испанской Малаге, приняли решение предоставить спортсменам из Гибралтара нейтральный статус. Изначально Королевская федерация лёгкой атлетики Испании (RSAF) полностью запретила участие представителей заморской территории Великобритании в соревнованиях. В результате из пяти спортсменов лишь один согласился на эти условия.

Организаторы чемпионата мира по лёгкой атлетике среди спортсменов старше 35 лет (WMA) разрешили спортсменам из Гибралтара выступать под нейтральным флагом на соревнованиях, стартовавших 4 сентября в Малаге. Решение было принято в ответ на заявление Королевской федерации лёгкой атлетики Испании (RSAF) о том, что представители заморской территории Великобритании не будут допущены до участия в турнире.

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RSAF действовала в соответствии с указом, изданным несколько лет назад правительством Испании. Он запрещает всем спортивным федерациям страны принимать заявки от гибралтарской стороны. Данное правило обосновано тем, что пиренейское государство не признаёт независимый статус своих соседей.

В связи с этим легкоатлетические власти, отвечающие за организацию нынешнего чемпионата мира, постановили, что ни один из пяти заявленных гибралтарцев не сможет соревноваться наравне с остальными участниками. Если же это произойдёт, то турнир и вовсе будет отменён.

Информация о действиях RSAF дошла до Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Её глава Себастьян Коу призвал WMA активно противостоять любым проявлениям дискриминации на чемпионате.

«IAAF поддерживает право Гибралтара участвовать в турнире под своим национальным флагом, так как он является членом Европейской федерации. Мы настаиваем на том, чтобы WMA помешала любому политическому вмешательству», — написал функционер в своём Twitter.

The IAAF supports Gibraltar's right to have its athletes compete under its nation's flag as they are a recognised European Federation. We urge the WMA to stand strong against this political interference. https://t.co/peliuvkB5b — Seb Coe (@sebcoe) 4 сентября 2018 г.

Однако президент WMA Стэн Перкинс сообщил о том, что организация не смогла ничего противопоставить испанской стороне, которая выдвинула столь серьёзный ультиматум. На экстренном совещании было принято решение допустить гибралтарцев к соревнованиям под нейтральным флагом.

«Мы глубоко сожалеем о случившемся, но мы были вынуждены согласиться с предложенными условиями, при этом делая всё возможное, чтобы каждый атлет получил возможность выступить на чемпионате. Нашим приоритетом всегда являлось комфортное положение участников турниров, но, к сожалению, в этот раз у нас нет иного выхода», — приводит слова Перкинса Gibraltar Chronicle.

Одним из первых на случившееся отреагировало руководство главной легкоатлетической организации Гибралтара. Её президент Фрэнк Каррерас направил в WMA и IAAF письмо, в котором потребовал разъяснения ситуации, которую он назвал «скандальной и незаконной».

Спортсменам была предоставлена возможность самим выбирать, продолжить выступление в нейтральном статусе или вовсе отказаться от участия в чемпионате.

Четверо из пяти атлетов выбрали второй путь, так как были разочарованы пассивностью легкоатлетических властей. Данное решение полностью поддержал лидер Социал-демократической партии Гибралтара Кит Азопарди, назвав его «непростым, но похвальным».

Лишь бегун Лиам Бирн заявил о том, что он не согласен со своими товарищами по сборной и намерен выступить на соревнованиях вне зависимости от того, как к этому будут относиться испанцы.

«Я уже проходил через нечто подобное. В связи с этим планирую бороться до самого конца за право выступать в форме моей страны. Если это невозможно, то я определённо найду любой способ показать на стадионе, какую нацию представляю», — отметил Бирн.

Инцидент осудили и власти Гибралтара. Министр спорта Стивен Линерс назвал случившееся неприемлемым.

«Решение правительства Испании, реализованное через Национальный спортивный совет, является пережитком прошлого, тем, чем современное государство не может гордиться. Подобные запреты возвращают нас во времена диктатуры, к которым они и относятся. Мы не сумеем построить крепкие взаимоотношения с нашими соседями подобным образом. Наши спортсмены могут рассчитывать на полную поддержку со стороны правительства и своих сограждан», — цитирует Линерса Inside The Games.

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WMA является молодой организацией, ранее не сталкивавшейся с подобными ситуациями. В связи с этим Перкинс заверил, что теперь организация будет вынуждена более тщательно выбирать страну — хозяйку соревнований, проводимых под её эгидой.

Разного рода скандалы, связанные с нежеланием Испании идти на компромисс, происходят в спорте на постоянной основе. Последний случай произошёл в марте 2018 года, когда власти запретили использование флага Гибралтара на турнире по полумарафону, проходившем в Валенсии. Однако после вмешательства IAAF ситуация была урегулирована.

В апреле Национальный спортивный совет поплатился за свои взгляды более серьёзным образом. Европейская федерация тяжёлой атлетики (EWF) лишила Испанию права проведения молодёжных и юниорских чемпионатов мира в связи с тем, что она не признаёт независимый статус Косова. Представители федерации выразили сомнение в том, что атлетам из юго-восточного государства будут предоставлены визы, а также все необходимые условия для проживания в стране в период проведения соревнований. Новым местом проведения турнира была выбрана Польша.