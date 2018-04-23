СМИ: Испания лишилась чемпионата Европы по тяжёлой атлетике из-за позиции по Косову

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Европейская федерация тяжёлой атлетики (EWF) отняла у испанского города Ла-Корунья право на проведение юношеского и молодёжного чемпионатов Европы 2018 года из-за отказа государства признавать независимость Косова.

Об этом сообщает портал Inside the Games.

EWF приняла решение об отмене чемпионатов Европы после того, как косовская делегация не смогла получить визы для въезда в страну в течение трёх недель.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил против недопуска спортсменов к участию в соревнованиях по политическим мотивам. Он заявил, что в случае ненахождения дипломатического решения олимпийское движение должно «показать зубы и принять соответствующие меры».

Ранее сообщалось, что EWF может лишить Испанию права на проведение чемпионата Европы среди молодёжи и юниоров из-за отказа государства признавать независимость Косова.

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