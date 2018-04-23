СМИ: Испания лишилась чемпионата Европы по тяжёлой атлетике из-за позиции по Косову
Об этом сообщает портал Inside the Games.
EWF приняла решение об отмене чемпионатов Европы после того, как косовская делегация не смогла получить визы для въезда в страну в течение трёх недель.
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил против недопуска спортсменов к участию в соревнованиях по политическим мотивам. Он заявил, что в случае ненахождения дипломатического решения олимпийское движение должно «показать зубы и принять соответствующие меры».
Ранее сообщалось, что EWF может лишить Испанию права на проведение чемпионата Европы среди молодёжи и юниоров из-за отказа государства признавать независимость Косова.