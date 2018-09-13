«Мы на верном пути»: сборная России победила Австралию в первом матче ЧМ по волейболу
Сборная России по волейболу начала поход за единственным титулом, которого не хватает в её послужном списке. Формально Международная федерация волейбола (FIVB) признаёт за Россией шесть побед на чемпионатах мира, однако все они были добыты в советское время. После распада страны национальная команда заново выиграла каждый значимый турнир, в том числе Олимпийские игры, но в первенстве планеты, которое отличается ото всех других соревнований своей длительностью и насыщенным графиком, пока не удалось одержать победу.
Новая попытка восполнить пробел началась в итальянском городе Бари, где сборная России проведёт матчи первого группового этапа чемпионата мира. Серьёзных соперников у подопечных Сергея Шляпникова на этом этапе будет только два — США и Сербия. До этого россияне встретятся с командами попроще вроде Камеруна, Туниса и Австралии. Игрой с представителями Зелёного континента россияне и открывали турнир.
История встреч России и Австралии довольно скудна. Команды провели 11 игр, в каждой из которых россияне брали верх. Оказать сопротивление австралийцы смогли только в 1999 году, когда вовсю готовились к домашней Олимпиаде. Тот матч в Мировой лиге растянулся на пять сетов, но всё равно остался за будущими серебряными призёрами сиднейских Игр.
Хотя победа на Олимпиаде в Лондоне была шесть лет назад, до сих пор команда держится на звёздах тех времён. В стартовый состав на матч с Австралией вошли Дмитрий Мусэрский, Максим Михайлов, Юрий Бережко и Александр Бутько, а на позиции либеро остался 36-летний Алексей Вербов. Нет олимпийского золота только у Дмитрия Волкова и Артёма Вольвича.
Но возраст не помешал им выиграть Лигу наций, в которую трансформировалась Мировая лига, так что Шляпников не стал менять победный состав. Тем более что не очень убедительно на недавнем «Мемориале Вагнера» выглядел Сергей Гранкин, а Егор Клюка и вовсе не играл из-за травмы. Только по их позициям у тренерского штаба могли быть вопросы.
Австралийцам для выхода в следующий раунд достаточно победить обе африканские команды, но они попытались не довольствоваться малым. В первом сете они обрушили на россиян все свои силы в лице статного диагонального Пола Кэрролла. Его стараниями «воллейруз», как себя называют австралийские волейболисты, всю партию были очень близки к россиянам в счёте. Лишь когда Мусэрский закрыл соперника на блоке, а Михайлов добавил несколько точных ударов, россияне выиграли стартовый сет.
Australia 🇦🇺 #17 Paul Carroll goes past Russia 🇷🇺 #7 Dmitry Volkov in the first day of pool C of the #FIVBMensWCH in Bari. #volleyballWCHs— Volleyball World (@FIVBVolleyball) 12 сентября 2018 г.
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Вторая партия тоже оказалась не очень лёгкой. Австралийцы иногда уходили в отрыв в два очка, и их приходилось спешно догонять. Но вновь на концовку сил у них не хватило. Сет красиво завершился двумя эйсами Бутько, для которого это был первый матч на чемпионате мира в карьере. После этого «воллейруз» уже не нашли в себе сил сопротивляться. Россияне выиграли третью партию со счётом 25:16 и отпраздновали первую победу на чемпионате мира.
Russia 🇷🇺 started well their participation at the #FIVBMensWCH, beating Australia 🇦🇺 by 3-0 (25-21, 25-20, 25-16) in pool C in Bari.— Volleyball World (@FIVBVolleyball) 12 сентября 2018 г.
Check out the highlights!
Also, stats and photos: https://t.co/RCWm8qP9DC#volleyball#volleyballWCHspic.twitter.com/AtyEtun4NC
Сергей Шляпников списал непростое начало матча на волнение, которое свойственно для первых игр на больших турнирах.
«Стартовое волнение — это обязательное условие любых соревнований. Новый зал, новые ощущения, поэтому была задача минимизировать собственные ошибки, вкатиться, больше контролировать мяч и игру.
А когда мы почувствовали, что у нас многое стало получаться, мы начали прибавлять во всех элементах игры: в атаке, на подаче, на блоке. Когда мы выиграли первую партию, вторую, пришла уверенность. Ребята поняли, что у них всё получается.
Поначалу мы больше подавали планер, стараясь сводить к минимуму количество ошибок, а потом стали подавать агрессивнее и наращивать преимущество. Австралия — хорошая, добротная команда, и первые две партии стали тому подтверждением. Сюрприз эта команда способна преподнести в любом матче», — сказал наставник сборной «Чемпионату».
Юрий Бережко отметил, что на результате команды сказалась частая смена состава в предтурнирных матчах.
«Австралийцам терять было нечего. Мы же долго вкатывались в игру, пытались наладить взаимодействие с пасующим, потому что наигрывали то один состав, то другой. В третьей партии все уже нормально работали, мы нашли свою игру», — сказал доигровщик.
Кратко подвёл итог и Дмитрий Мусэрский
«Мы всё ещё пытаемся достичь нашей лучшей игры. Но мы на верном пути», — сказал блокирующий.
Следующий матч сборная России проведёт 14 сентября. Соперником будет команда Туниса, которая в трёх сетах уступила Камеруну в первом туре.
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