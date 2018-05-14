«Не сдаваться ни при каком счёте»: «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл Лигу чемпионов по волейболу

Казанский «Зенит» переиграл итальянский «Кучине-Лубе» и стал победителем волейбольной Лиги чемпионов. Подопечные Владимира Алекно отыгрались со счёта 1:2 по партиям и в четвёртый раз подряд завоевали почётный трофей. После матча Максим Михайлов, который был признан самым ценным игроком «Финала четырёх», отметил волевой характер своих партнёров.

С момента своего создания в 2000-м году казанский «Зенит» успел стать символом российского волейбола и одним из грандов европейского. За 18 лет существования коллектив пять раз становился победителем главного клубного турнира Старого Света. Причём подопечные Владимира Алекно неизменно выигрывают Лигу чемпионов на протяжении трёх последних сезонов, а их последняя неудача в турнире датирована 2013-м годом. Тогда трофей достался другому российскому клубу — «Белогорье».

В этом сезоне «Зениту» представилась возможность повторить уникальное достижение и в четвёртый раз подряд выиграть Лигу чемпионов. Ранее это удавалось лишь одному клубу в истории — в период с 1986 по 1989 год в Европе безраздельно царствовал московский ЦСКА. Правда, по общему количеству побед до армейцев «Зениту» пока далеко. С момента основания турнира в далёком 1959 году, столичные волейболисты 13 раз поднимали над головой заветный кубок.

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Своё выступление в «Финале четырёх» подопечные Алекно начинали матчем с итальянской «Перуджей». Россияне не испытали видимых проблем в противостоянии с итальянцами и в трёх партиях решили вопрос о победителе. Первый сет оказался самым напряжённым и завершился со счётом 25:22 в пользу казанцев, а два следующих прошли значительно спокойнее. Оба из них завершились с разницей в пять очков в пользу «Зенита».

В составе казанцев солировал привычный дуэт волейболистов — диагональный игрок Максим Михайлов и доигровщик Вильфредо Леон. На двоих они набрали 37 баллов и стали главными творцами успеха. Как признался после матча сам кубинец, его успешному выступлению поспособствовало присутствие на матче родителей. А ещё один игрок «Зенита» Мэтью Андерсон назвал 24-летнего уроженца Сантьяго-де-Куба «человеком с другой планеты».

Соперником казанцев по главному матчу стал ещё один итальянский клуб. В последних трёх сезонах «Кучине-Лубе» неизменно доходил до «Финала четырёх» Лиги чемпионов, однако впервые смог преодолеть первый этап соревнований. На протяжении двух последних лет волейболисты из города Чивитанова-Марке занимали третье место.

Однако о чемпионских амбициях коллектива стало ясно ещё в декабре на чемпионате мира среди клубных команд. Тогда «Кучине-Лубе» завоевал серебряные медали, уступив лишь «Зениту». Перед финалом подопечные Лоренцо Бернарди были полны решимости взять долгожданный реванш у российского коллектива.

С самого начала встречи стало ясно, что лёгким для «Зенита» она не станет. Первая партия продолжалась 36 минут и завершилась лишь при счёте 29:27 в пользу казанцев. В концовке партии сначала Артём Вольвич мощнейшим ударом пробил блок соперника. А точку поставил Леон, исполнивший подачу на вылет.

When there is chaos and pressure all around you, trust your ability and in the training that you have done...



Wilfredo LEON did just that and produced this ace to take the Gold Medal for his team in his last @volleyzenit appearance! #CLF4Kazan#CLVolleyM#couldnotwriteitpic.twitter.com/hHb5RHkeJw — CEV Champions League (@CEVolleyballCL) 13 мая 2018 г.

Успех в затяжной партии стоил казанцам слишком больших сил, отсутствие которых стало заметно ощущаться по ходу второго сета. Вплоть до его середины «Зенит» шёл вровень с соперником, но после сильно сдал и в итоге уступил со счётом 18:25. Доминирование итальянцев продолжилось и в третьей партии. «Кучине-Лубе» имел солидное преимущество и лишь в концовке позволил волейболистам российского коллектива сократить отставание до минимального. Однако на большее их не хватило.

Для победы подопечным Бернарди оставалось выиграть всего одну партию. С самого начала итальянцы уверенно повели в счёте и сохраняли перевес до финального отрезка сета. Однако в решающий момент коллектив Алекно стараниями Михайлова и Леона взял три очка подряд и сравнял счёт в матче.

Решающий сет развивался по схожему сценарию. «Кучине-Лубе» совершил впечатляющий рывок на старте партии и повёл с разницей в три мяча, но казанцам удалось догнать своих соперников. А при счёте 8:11 им помогли технологии. Александр Бутко исполнил точную подачу в линию, но арбитры поначалу определили аут. Российская сторона запросила видеоповтор, который помог им набрать такое важное очко. Но уже спустя несколько секунд «челлендж» сыграл на руку оппонентам. Он показал касание блока после промаха итальянцев, и волейболисты из Чивитанова-Марке вышли подавать на матч.

В ключевой момент «Зенит» не размяк, а показал настоящий чемпионский характер. На авансцену вышел Леон, который сначала спас команду от поражения, а после заработал матч-бол. Со второй попытки подопечным Алекно удалось реализовать свой шанс и в четвёртый раз подряд выиграть Лигу чемпионов.

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После матча Михайлов был признан Самым ценным игроком «Финала четырёх», а Леон и Бутко вошли в символическую сборную турнира. Примечательно, что для кубинца этот матч стал последним в составе «Зенита». Летом он пополнит состав «Перуджи». На память ему был вручён памятный кубок, на котором отмечены все трофеи, которые он завоевал за годы, проведённые в Казани.

«Я очень люблю Россию, очень люблю Казань! Спасибо вам за всё», — приводит слова Леона «Татар-информ».

После матча Михайлов рассказал о несгибаемом характере коллектива, а также высоко отозвался о своём уже бывшем партнёре по клубу.

«Сегодня была реальная команда. У нас был лозунг — не сдаваться ни при каком счёте. Мы играли плохо, это факт. Но то, что победили — это показатель того, что у нас есть команда. Леон — лучший игрок мира. Это факт. Таких, как он, больше в мире нет. У него теперь своя дорога, у нас своя. К сожалению, мы прощаемся друг с другом», — заявил Михайлов РИА Новости.

При этом директор «Зенита» Олег Брызгалов заверил, что главный тренер Владимир Алекно продолжит работу в клубе.

«Да, Алекно будет руководить командой в следующем сезоне. Также можно сказать, что останется костяк команды, кроме Вильфредо Леона, который попрощался с Казанью. Если он захочет со временем обратно, мы с удовольствием его примем», — сказал ТАСС Брызгалов.