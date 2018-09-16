Первый аут: сборная России по волейболу проиграла США на групповом этапе чемпионата мира

Сборная России по волейболу потерпела первое поражение на групповом этапе чемпионата мира в Италии и Болгарии. В итальянском Бари подопечные Сергея Шляпникова в четырёх партиях уступили США. Одним из лучших в составе соперника стал опытный диагональный казанского «Зенита» Мэтью Андерсон.

Неудобный соперник

Матч со сборной США стал для российской команды первым серьёзным испытанием на чемпионате мира. Открыли же турнир подопечные Сергея Шляпникова двумя уверенными победами над уступающими в классе австралийцами и тунисцами.

Особенно преимущество отечественного коллектива было заметно во второй партии встречи с Тунисом, по ходу которой россияне уступили сопернику всего шесть очков и установили новый рекорд первенств планеты. Предыдущее достижение принадлежало как раз сборной США, которая на ЧМ-2014 обыграла Пуэрто-Рико со счётом 25:8.

Сами американцы, как и отечественная команда, стартовали в Италии с двух побед. Однако звёздно-полосатые, в отличие от России, провели два очень непростых пятисетовых поединка с Сербией и Австралией.

Поэтому подопечные Шляпникова неслучайно считались фаворитами противостояния, а наставник американской команды Джон Спироу даже назвал сборную России главным фаворитом всего турнира.

«У Шляпникова лучшая команда планеты на данный момент. У них отличное сочетание молодых игроков и опытных ветеранов, таких как Максим Михайлов, Сергей Гранкин, Дмитрий Мусэрский. Не думаю, что у кого-то сейчас есть безотказное оружие против России. Эти ребята берут как мощью и габаритами, так и навыками. Уникальная команда с прекрасным подбором мастеров. Россию можно победить, но для этого в конкретный день должно сложиться многое», — признавался специалист.

Впрочем, американцы всегда были для россиян непростым соперником. Достаточно вспомнить, что с 2015 по 2017 год звёздно-полосатые обыгрывали отечественный коллектив в восьми матчах подряд, в том числе в поединке за третье место Олимпийских игр — 2016. Однако последние три встречи завершились всё же победой россиян.

Неудачное начало и сила воли

И уже первая партия показала, что матч с американцами получится очень непростым. Наши соперники сходу ушли в небольшой — одно-два очка — отрыв благодаря ошибкам россиян. У подопечных Шляпникова в дебюте встречи совершенно не шли подачи. Даже Дмитрий Мусэрский умудрялся отправлять мячи мимо цели.

Ко второму техническому тайм-ауту команда из США вела уже три очка — 16:13, но после небольшого перерыва российский коллектив на подаче Александра Бутько восстановил равенство на табло. Казалось, отечественная сборная воспользуется моментом и переломит ход партии, но этого не произошло.

Американцы технично довели дело до победы, а лучшим в их составе был опытный диагональный казанского «Зенита» Мэтью Андерсон, который вообще не совершал ошибок. Итог — победа сборной США со счётом 25:23.

Во второй партии россиянам удалось наконец прийти в себя и, главное, исправить подачу. Помог и выход на площадку центрового новосибирского «Локомотива» Ильяса Куркаева. Пошла игра в атаке и у главных звёзд команды — Максима Михайлова и Мусэрского. Подопечные Шляпникова добились отрыва в счёте и не оставили соперникам ни единого шанса — 25:20.

Не день России

Зачастую российская команда в подобных матчах пользуется моментом и дожимает соперника, но в этот день оппонент был слишком хорош. Стоит отметить, что болельщики стали свидетелями игры действительно мирового уровня.

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И третья партия стала настоящим её украшением. Борьба шла до самого конца. Вперёд вырывалась то одна, то другая сторона. Волейболисты сражались за каждый мяч и не жалели себя.

Но игра подопечных Шляпникова, к сожалению, вновь была неидеальна. Так, не лучшим образом работал блок, через который американцы провели несколько очень трудных мячей. Да и хорошая подача оставалась большой редкостью.

Ко второму техническому тайм-ауту россияне подходили, ещё лидируя в счёте — 16:15, но в концовке допустили целый ряд грубых ошибок и позволили сопернику вырваться вперёд. Демонстрирующие невероятный настрой американцы и здесь оказались сильнее — 25:23.

А самый наглядный отрезок матча пришёлся уже на четвёртый сет. Сборной России необходимо было брать партию и переводить игру на тай-брейк. Подопечные Шляпникова сходу ушли в отрыв и, казалось, подавили соперника.

Однако ко второму техническому тайм-ауту американцы уже вели в счёте два очка — 16:14. Вновь заиграл на своём уровне Андерсон, набирал очко за очком Аарон Рассел, а Мика Кристенсон без устали раздавал великолепные передачи и успевал грамотно действовать на блоке. В конце концов, и удача была на стороне сборной США.

Россияне же так и не сумели почувствовать уверенность в себе. Видимо, это был не день подопечных Шляпникова. Впрочем, поражение на стадии первого группового этапа не стоит воспринимать слишком близко к сердцу. Сомнений в том, что Россия пробьётся дальше, нет никаких, а игру с США можно назвать хорошей тренировкой, которая даст команде намного больше, чем, по сути, товарищеская встреча с Тунисом.

Американцев же остаётся только похвалить за хороший волейбол. Самым результативным игроком в составе звёздно-полосатых в итоге стал Рассел с 17 очками. Андерсон отстал от него всего на один балл.

В составе сборной России по 13 очков набрали Мусэрский, Михайлов и Егор Клюка.