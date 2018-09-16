Первый аут: сборная России по волейболу проиграла США на групповом этапе чемпионата мира
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Неудобный соперник
Матч со сборной США стал для российской команды первым серьёзным испытанием на чемпионате мира. Открыли же турнир подопечные Сергея Шляпникова двумя уверенными победами над уступающими в классе австралийцами и тунисцами.
Особенно преимущество отечественного коллектива было заметно во второй партии встречи с Тунисом, по ходу которой россияне уступили сопернику всего шесть очков и установили новый рекорд первенств планеты. Предыдущее достижение принадлежало как раз сборной США, которая на ЧМ-2014 обыграла Пуэрто-Рико со счётом 25:8.
Сами американцы, как и отечественная команда, стартовали в Италии с двух побед. Однако звёздно-полосатые, в отличие от России, провели два очень непростых пятисетовых поединка с Сербией и Австралией.
Поэтому подопечные Шляпникова неслучайно считались фаворитами противостояния, а наставник американской команды Джон Спироу даже назвал сборную России главным фаворитом всего турнира.
«У Шляпникова лучшая команда планеты на данный момент. У них отличное сочетание молодых игроков и опытных ветеранов, таких как Максим Михайлов, Сергей Гранкин, Дмитрий Мусэрский. Не думаю, что у кого-то сейчас есть безотказное оружие против России. Эти ребята берут как мощью и габаритами, так и навыками. Уникальная команда с прекрасным подбором мастеров. Россию можно победить, но для этого в конкретный день должно сложиться многое», — признавался специалист.
Впрочем, американцы всегда были для россиян непростым соперником. Достаточно вспомнить, что с 2015 по 2017 год звёздно-полосатые обыгрывали отечественный коллектив в восьми матчах подряд, в том числе в поединке за третье место Олимпийских игр — 2016. Однако последние три встречи завершились всё же победой россиян.
Неудачное начало и сила воли
И уже первая партия показала, что матч с американцами получится очень непростым. Наши соперники сходу ушли в небольшой — одно-два очка — отрыв благодаря ошибкам россиян. У подопечных Шляпникова в дебюте встречи совершенно не шли подачи. Даже Дмитрий Мусэрский умудрялся отправлять мячи мимо цели.
Ко второму техническому тайм-ауту команда из США вела уже три очка — 16:13, но после небольшого перерыва российский коллектив на подаче Александра Бутько восстановил равенство на табло. Казалось, отечественная сборная воспользуется моментом и переломит ход партии, но этого не произошло.
Американцы технично довели дело до победы, а лучшим в их составе был опытный диагональный казанского «Зенита» Мэтью Андерсон, который вообще не совершал ошибок. Итог — победа сборной США со счётом 25:23.
Во второй партии россиянам удалось наконец прийти в себя и, главное, исправить подачу. Помог и выход на площадку центрового новосибирского «Локомотива» Ильяса Куркаева. Пошла игра в атаке и у главных звёзд команды — Максима Михайлова и Мусэрского. Подопечные Шляпникова добились отрыва в счёте и не оставили соперникам ни единого шанса — 25:20.
Не день России
Зачастую российская команда в подобных матчах пользуется моментом и дожимает соперника, но в этот день оппонент был слишком хорош. Стоит отметить, что болельщики стали свидетелями игры действительно мирового уровня.
И третья партия стала настоящим её украшением. Борьба шла до самого конца. Вперёд вырывалась то одна, то другая сторона. Волейболисты сражались за каждый мяч и не жалели себя.
Но игра подопечных Шляпникова, к сожалению, вновь была неидеальна. Так, не лучшим образом работал блок, через который американцы провели несколько очень трудных мячей. Да и хорошая подача оставалась большой редкостью.
Ко второму техническому тайм-ауту россияне подходили, ещё лидируя в счёте — 16:15, но в концовке допустили целый ряд грубых ошибок и позволили сопернику вырваться вперёд. Демонстрирующие невероятный настрой американцы и здесь оказались сильнее — 25:23.
А самый наглядный отрезок матча пришёлся уже на четвёртый сет. Сборной России необходимо было брать партию и переводить игру на тай-брейк. Подопечные Шляпникова сходу ушли в отрыв и, казалось, подавили соперника.
Однако ко второму техническому тайм-ауту американцы уже вели в счёте два очка — 16:14. Вновь заиграл на своём уровне Андерсон, набирал очко за очком Аарон Рассел, а Мика Кристенсон без устали раздавал великолепные передачи и успевал грамотно действовать на блоке. В конце концов, и удача была на стороне сборной США.
Россияне же так и не сумели почувствовать уверенность в себе. Видимо, это был не день подопечных Шляпникова. Впрочем, поражение на стадии первого группового этапа не стоит воспринимать слишком близко к сердцу. Сомнений в том, что Россия пробьётся дальше, нет никаких, а игру с США можно назвать хорошей тренировкой, которая даст команде намного больше, чем, по сути, товарищеская встреча с Тунисом.
Американцев же остаётся только похвалить за хороший волейбол. Самым результативным игроком в составе звёздно-полосатых в итоге стал Рассел с 17 очками. Андерсон отстал от него всего на один балл.
В составе сборной России по 13 очков набрали Мусэрский, Михайлов и Егор Клюка.
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