Ощутимое превосходство: сборная России разгромила Камерун на чемпионате мира по волейболу

Сборная России по волейболу уверенно переиграла Камерун в матче первого группового этапа чемпионата мира, который проходит в Италии и Болгарии. Подопечные Сергея Шляпникова взяли верх над соперником в трёх сетах. Самым результативным в составе отечественной команды стал Виктор Полетаев, набравший 13 очков.

Неравные соперники

Старт сборной России на чемпионате мира получился неоднозначным. Отечественная команда одержала две лёгкие победы над уступающими в классе Австралией и Тунисом, но в то же время сама уступила США в четырёх сетах.

В следующем матче подопечным Сергея Шляпникова предстояло встретиться с Камеруном. Африканская команда начала первенство планеты с лёгкой победы над Тунисом, но затем последовательно уступила Сербии, Австралии и США, взяв в этих матчах лишь один сет.

Таким образом, встреча с россиянами была для камерунцев фактически решающей. Очередное поражение практически не оставляло им шансов на попадание в первую четвёрку в турнирной таблице группы С.

При этом матч с США Камерун провёл уже в воскресенье, а отечественная сборная после поражения от американцев отдыхала почти двое суток.

«День отдыха должен хорошо послужить нам. Команда наберётся сил перед решающими матчами группового этапа», — отмечал Шляпников.

Что касается статистики встреч, то Россия играла с Камеруном лишь однажды, на чемпионате мира — 2010. Тогда отечественная команда не оставила африканскому сопернику ни единого шанса — 3:0 (25:11, 25:20, 25:22).

Превосходство в классе и нервная партия

Впрочем, камерунцы были не намерены сдаваться ещё до игры. Они начали матч достаточно агрессивно и к первому техническому тайм-ауту уступали в счёте лишь одно очко — 7:8.

Однако после него россияне усилили давление и вскоре оторвались от соперника уже на шесть баллов. Отыграть такой гандикап африканцы уже не могли.

Подопечные Шляпникова уверенно взяли верх — 25:16. Единственной ложкой дёгтя стала неудачная статистка по игре на блоке — 1:5. Зато россияне исполнили сразу шесть эйсов.

На вторую партию тренерский штаб, как и в матче с США, выпустил блокирующего «Кузбасса» Ильяса Куркаева и связующего «Динамо» Сергея Гранкина, но оба волейболиста вошли в игру не слишком удачно. На старте отечественная сборная даже проигрывала — 5:7.

Впрочем, российская команда после первого технического тайм-аута собралась и переломила ход неудачно складывающегося сета. Вдобавок успешно вышел на замену диагональный «Кузбасса» Виктор Полетаев, который в итоге с 13 очками стал самым результативным волейболистом встречи.

Но без нервотрёпки для подопечных Шляпникова не обошлось. В концовке партии они имели два сетбола и не реализовали их. В конечном счёте команды выявили сильнейшего на тай-брейке. Ценой невероятных усилий россияне всё же одержали победу — 30:28.

На третью партию сил у камерунцев просто не осталось, хотя поначалу они пытались не отставать. Но на этот раз коллектив Шляпникова не позволил сопернику вернуться в игру и завершил матч на мажорной ноте — 25:15.

«Специально не кричали, не тратили много энергии»

Перед матчем волейболисты сборной России подчёркивали, что просто обязаны были одерживать победу над Камеруном.

Также по теме Первый аут: сборная России по волейболу проиграла США на групповом этапе чемпионата мира Сборная России по волейболу потерпела первое поражение на групповом этапе чемпионата мира в Италии и Болгарии. В итальянском Бари...

«Хорошо, что мы сегодня смогли победить с крупным счётом и у нас ещё остались силы на завтрашний очень важный матч с Сербией. Со стороны может показаться, что Камерун — слабый соперник. На самом деле на чемпионате мира просто не бывает слабых команд, поэтому на эту игру тоже настраивались серьёзно. После поражения от США у нас больше не было права на неудачу. Все ребята — молодцы, играли до последнего, максимально выкладывались, поэтому, считаю, результат закономерный», — приводит «Чемпионат» слова лидера национальной команды Александра Соколова.

А доигровщик Егор Клюка признался, что российские волейболисты намеренно не тратили слишком много сил в преддверии важной встречи с Сербией.

«Я бы не назвал матч с Камеруном сложным. Мы играли в два диагональных в приёме, и всё зависело от нас — сколько раз мы сами ошибёмся. Ошибались мы часто, но тяжело настроиться на игру, когда соперник выставляет второй состав. Этот недонастрой особенно сказался во второй партии. Мы даже специально не кричали, не тратили много энергии, потому что впереди нас ждёт сложный матч с Сербией и нужно на него сохранить эмоции и силы», — подчеркнул спортсмен.

Он отметил, что в команде разобрали ошибки, допущенные в матче с американцами, и пообещал, что игроки постараются исправить недочёты в игре с Сербией.

«В матче с сербами мы постараемся играть в свою игру и исправляться», — добавил Клюка.