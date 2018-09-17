Саппоро официально отозвал заявку на проведение Олимпиады 2026 года из-за землетрясения

Японский город Саппоро отозвал свою заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года из-за недавнего землетрясения.

Об этом сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

Недавнее землетрясение на острове Хоккайдо изменило планы руководства города, так как регион сильно пострадал.

При этом Оргкомитет Игр в Саппоро намерен побороться за проведение ОИ-2030.

На проведение соревнований в 2026 году претендуют турецкий Эрзурум, шведский Стокгольм, канадский Калгари и итальянский Турин.

Ранее сообщалось, что Саппоро отзовёт заявку на проведение зимней Олимпиады 2026 года.