Саппоро официально отозвал заявку на проведение Олимпиады 2026 года из-за землетрясения
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Об этом сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).
Недавнее землетрясение на острове Хоккайдо изменило планы руководства города, так как регион сильно пострадал.
При этом Оргкомитет Игр в Саппоро намерен побороться за проведение ОИ-2030.
На проведение соревнований в 2026 году претендуют турецкий Эрзурум, шведский Стокгольм, канадский Калгари и итальянский Турин.
Ранее сообщалось, что Саппоро отзовёт заявку на проведение зимней Олимпиады 2026 года.