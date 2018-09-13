Саппоро отзовёт заявку на проведение зимней Олимпиады 2026 года

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Японский город Саппоро намерен отозвать свою заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года.
Саппоро отзовёт заявку на проведение зимней Олимпиады 2026 года
  • © Michael Kappeler
  • globallookpress.com

Как сообщает Kyodo со ссылкой на источники, такое решение принято, поскольку Саппоро намерен побороться за проведение Игр 2030 года.

Отмечается, что решение об отмене заявки должно было быть принято после обсуждений, намеченных на осень, но недавнее землетрясение на острове Хоккайдо изменило планы руководства города.

Ранее сообщалось, что Милан, Турин и Кортина-д'Ампеццо подадут совместную заявку на проведение ОИ-2026.

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