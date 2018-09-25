В Турции предложили Сочи принять соревнования ОИ-2026 по бобслею, скелетону и санному спорту

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Губернатор турецкого города Эрзурума Сейфеттин Азизоглу на встрече с послом России в Турции Алексеем Ерховым предложил Сочи провести соревнования зимних Олимпийских игр 2026 года по бобслею, скелетону и санному спорту.
В Турции предложили Сочи принять соревнования ОИ-2026 по бобслею, скелетону и санному спорту
  • РИА Новости

В Эрзуруме рассматривают такой вариант в случае победы в голосовании по выбору города, который примет ОИ-2026, сообщает Inside the Games.

По мнению губернатора, сочинский центр «Санки» расположен в относительной близости от турецкого города.

«Это немного дорогие инвестиции. Тем более что эти объекты находятся в Сочи, поэтому мы можем организовать всё совместно», — заявил Азизоглу.

Ранее Южная Корея и КНДР договорились подать заявку на совместное проведение Олимпийских игр в 2032 году. 

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