Тягачёв оценил возможность проведения части соревнований зимних ОИ-2026 в Сочи

Почётный президент Олимпийского комитета России, член Совета Федерации Леонид Тягачёв прокомментировал предложение турецкой стороны о проведении соревнований зимних Олимпийских игр 2026 года по бобслею, санному спорту и скелетону в Сочи.

«Это вполне возможно. Если представители турецкой стороны обратятся в Международный олимпийский комитет (МОК) и тот даст им подобное разрешение… В Сочи расположена одна из лучших в мире санно-бобслейных трасс, а Игры 2014 года помогли ей завоевать огромный авторитет», — сказал в беседе с RT Тягачёв.

Он также сказал, что может послужить причиной отказа со стороны МОК, и добавил, что России будет выгодно проведение соревнований зимних ОИ.

«Обычно причиной отказа при попытке организации соревнований в нескольких странах является удалённость от олимпийской деревни до места проведения состязания. В истории такого ещё не было. Только особое решение МОК способно позволить Сочи принять у себя турнир по бобслею, скелетону и санному спорту. России это будет выгодно. Наши спортсмены будут иметь больше шансов на победу», — заключил Тягачёв.

Ранее губернатор турецкого города Эрзурума Сейфеттин Азизоглу на встрече с послом России в Турции Алексеем Ерховым предложил Сочи провести соревнования зимних Олимпийских игр 2026 года по бобслею, скелетону и санному спорту.