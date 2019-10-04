Лукашенко заявил, что заинтересован в проведении Олимпиады совместно с Украиной

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании II Форума регионов Белорусии и Украины в Житомире заявил о том, что страны могли бы совместно провести Олимпийские игры.
Лукашенко заявил, что заинтересован в проведении Олимпиады совместно с Украиной
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«Думаю, наши страны вместе могли бы побороться за право провести международные спортивные соревнования высокого уровня. Это я говорю о предложении президента Украины, который предлагает совместно подумать над тем, не замахнуться ли нам на Олимпийские игры. Для двух государств это под силу», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Также президент Белоруссии напомнил, что недавно страна принимала II Европейские игры.

Ранее сообщалось, что Лукашенко уверен в успехе действий Зеленского в ситуации с Донбассом.

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