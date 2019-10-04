Лукашенко уверен в успехе действий Зеленского в ситуации с Донбассом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен в способности украинского лидера Владимира Зеленского мирно урегулировать конфликт в Донбассе.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«И с востоком (Украины. — RT) всё будет нормально. Та настойчивость, которую проявляет нынешний президент для окончания войны, уверен, увенчается успехом», — заявил Лукашенко.

Также он отметил готовность Белоруссии к совместной с Зеленским работе по укреплению единства, целостности, наращивания мощи Украины, «чтобы даже косо никто не смог сюда посмотреть».

Ранее Лукашенко и Зеленский встретились на втором форуме регионов двух стран в Житомире.

3 октября президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.