Лукашенко уверен в успехе действий Зеленского в ситуации с Донбассом

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен в способности украинского лидера Владимира Зеленского мирно урегулировать конфликт в Донбассе.
Лукашенко уверен в успехе действий Зеленского в ситуации с Донбассом
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Об этом сообщает БЕЛТА.

«И с востоком (Украины. — RT) всё будет нормально. Та настойчивость, которую проявляет нынешний президент для окончания войны, уверен, увенчается успехом», — заявил Лукашенко.

Также он отметил готовность Белоруссии к совместной с Зеленским работе по укреплению единства, целостности, наращивания мощи Украины, «чтобы даже косо никто не смог сюда посмотреть».

Ранее Лукашенко и Зеленский встретились на втором форуме регионов двух стран в Житомире.

3 октября президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик. 

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