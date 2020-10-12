«Щедрости от Варшавы ждать не стоит»: удастся ли Украине и Польше преодолеть разногласия

Президент Польши Анджей Дуда 12—13 октября посетит с рабочим визитом Украину, где встретится с Владимиром Зеленским. Лидеры обсудят экономическое сотрудничество и историческое прошлое. Как напоминают аналитики, при Петре Порошенко отношения между двумя странами заметно ухудшились из-за разногласий по вопросу сохранения памяти о боевиках ОУН-УПА*, однако с приходом к власти Зеленского противоречия несколько сгладились. Опираясь на позитивный тренд, Киев рассчитывает привлечь польские инвестиции, однако эксперты считают, что Варшава вряд ли готова вкладываться в украинскую экономику.

Президент Польши Анджей Дуда 12 по 13 октября совершит визит на Украину. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.

По его словам, польский лидер обсудит с Владимиром Зеленским и другими представителями украинских властей перспективы экономического сотрудничества, политические вопросы и историческое прошлое. Дуда должен посетить Киев, а также Одессу, где пройдёт бизнес-мероприятие, посвящённое развитию портовой инфраструктуры города.

«Говорим не только о политике, об историческом прошлом, о чём, безусловно, речь пойдёт во время визита, но и о наших экономических отношениях. Ведь по товарообороту Польша — один из наших крупнейших партнёров в Европе», — сказал Жовква в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Жёсткие» переговоры

Изначально планировалось, что Дуда приедет на Украину в апреле текущего года. Польский лидер, в частности, собирался почтить память жертв Катынской трагедии. Однако из-за пандемии коронавируса визит был перенесён. В предыдущий раз Дуда посещал Украину с рабочим визитом 13 декабря 2017 года — тогда он побывал в Харькове.

Как отмечают украинские СМИ, у Дуды не сложились отношения с предыдущим президентом Петром Порошенко. Камнем преткновения стал мораторий Киева на поиски и эксгумацию этнических поляков, погибших на территории Украины.

Анджей Дуда и Пётр Порошенко

Reuters

© Gleb Garanich

В качестве ответной меры в середине ноября 2017-го Варшава запретила въезд в страну секретарю украинской Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, памяти участников жертв войны и политических репрессий Святославу Шеремету, которого в Варшаве сочли ответственным за подобное решение.

К тому же ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский подчёркивал, что в страну не будут въезжать лица, которые демонстрируют антипольские настроения, носят мундиры дивизии СС «Галичина» и препятствуют восстановлению памятных для поляков мест.

Также по теме Радикальный вердикт: почему украинский суд «реабилитировал» дивизию СС «Галичина» Шестой апелляционный административный суд Киева отменил решение предыдущей инстанции о запрете на Украине символики дивизии СС...

В 2017 году перед визитом Дуды его администрация сообщала, что переговоры с Киевом обещают быть «откровенными, сложными и жёсткими». По итогам встречи польского президента с Порошенко Варшава предварительно согласилась сократить чёрный список, а Украина — снять мораторий на проведение поисков и эксгумации погибших поляков.

Однако отношения между государствами не улучшились. Дуда и Порошенко больше не проводили двухсторонних встреч. В июле 2018 года президент Польши приезжал на Западную Украину, чтобы почтить память жертв Волынской резни — массового уничтожения боевиками ОУН-УПА* польского гражданского населения в 1943 году.

В это же время Порошенко принял участие в памятных мероприятиях в польской деревне Сагрынь, где в марте 1944 года Армия Крайова и крестьянское ополчение убили до 1,3 тыс. украинцев, большая часть которых были мирными жителями. Комментируя трагические события в своём Twitter, Порошенко призвал к взаимному прощению.

В сентябре Киев выдвинул Варшаве ультиматум: мораторий на эксгумацию тел поляков будет отменён только после восстановления разрушенных в Польше памятников украинским националистам. Варшава не пошла на уступки Киеву, и в декабре 2018 года Порошенко приравнял участников ОУН-УПА к ветеранам боевых действий.

Напомним, что официальная Варшава признаёт геноцидом карательные операции формирований украинских националистов, находившихся на службе Третьего рейха. По подсчётам польского Института национальной памяти, жертвами боевиков ОУН-УПА стали более 100 тыс. поляков.

Ветеран украинского националистического формирования времён Второй мировой войны

Twitter

© @UkrMediaNetwork

Как полагают эксперты, противоречия между Варшавой и Киевом по поводу оценок исторического прошлого носят неразрешимый характер в условиях продолжающейся популяризации националистической идеологии на Украине.

«Конечно, эпоха вооружённых конфликтов между украинцами и поляками позади. К тому же государственные границы двух государств совпадают с этническими. Однако вопрос исторической памяти сохраняет свою остроту и актуальность. Возможность общего подхода здесь не просматривается», — пояснил в беседе с RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

В комментарии RT политолог Юрий Бондаренко подчеркнул, что компромисс между двумя государствами может быть достигнут лишь в том случае, если официальный Киев сдаст позиции.

«Польские власти не хотят серьёзно ссориться с украинским политическим классом, но не отказываются от навязывания своего видения истории. Киев на поблажки и ухищрения Варшавы старается не поддаваться. Уступки со стороны Киева возможны только за большие деньги, но Польша не самая богатая страна Евросоюза. Не думаю, что она может что-то дать Украине», — рассуждает Бондаренко.

«Снизить градус эмоций»

В то же время эксперты отмечают, что с приходом к власти Зеленского в отношениях между Киевом и Варшавой наметилась тенденция к улучшению. Оба лидера встречались в сентябре 2019 года в польской столице и в конце января 2020 года на мероприятиях, посвящённых освобождению концлагеря Освенцим. Текущий приезд на Украину — второй для Дуды зарубежный визит после переизбрания в июле этого года.

На предыдущих переговорах с Дудой Зеленский сообщил, что Киев вновь разрешил поиск и эксгумацию тел погибших поляков и теперь ожидает от Варшавы ответного жеста — восстановления повреждённого ранее памятника боевикам УПА на горе Монастырь вблизи села Верхрата Подкарпатского воеводства.

«Нам удалось снизить градус эмоций вокруг общего трагического прошлого, и сегодня наши страны с открытым сердцем движутся вперёд, в будущее. Отныне в наших отношениях мы акцентируем внимание на том, что нас объединяет», — провозгласил Зеленский.

Также по теме «Политическое, а не экономическое соглашение»: как прошёл визит Зеленского в Великобританию Украина и Великобритания заключили Соглашение о политическом партнёрстве, свободной торговле и стратегическом партнёрстве. Подписание...

Однако, как следует из телефонного разговора, состоявшегося 11 сентября между Дудой и Зеленским, Польша так и не провела реставрационные работы. Официально об их завершении не заявлялось, но, по информации агентства «Укринформ», за несколько дней до визита Дуды на месте захоронения бойцов УПА появилась новая мемориальная плита, отличная от разрушенной ранее таблички.

Ещё одна насущная тема польско-украинских отношений — это экономическое сотрудничество. Киев рассчитывает на польские инвестиции в инфраструктурные проекты. Во время визита в Варшаву в сентябре прошлого года Зеленский заявил, что «лично готов защищать все инвестиции» в украинскую экономику.

«Мы уже подготовили более 70 законопроектов. Речь идёт о реформе правоохранительной, судебной систем. Там очень много законопроектов для улучшения инвестиционного климата и для бизнеса», — сказал Зеленский.

По мнению экспертов, в реальности у Варшавы нет ни средств, ни стимулов для масштабных вложений в украинскую экономику. Как пояснил Николай Межевич, оба государства конкурируют на рынке сельхозпродукции. Инвестиционный интерес Польши может быть связан лишь с эксплуатацией украинских чернозёмов, рассуждает аналитик.

В беседе с RT политолог и экономист Александр Дудчак отметил, что Украина интересует Варшаву главным образом в роли поставщика дешёвой рабочей силы и рынка сбыта польской продукции.

«Говорить о серьёзных инвестициях в Украину не приходится. Зеленский, насколько я понимаю, надеется привлечь деньги в инфраструктуру и игорный бизнес. Но у Польши совсем другие цели. Под видом капиталовложений поляки вполне могут пообещать какой-нибудь кредит, настоящей щедрости от Варшавы ожидать не стоит», — подчеркнул Дудчак.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).