Радикальный вердикт: почему украинский суд «реабилитировал» дивизию СС «Галичина»

Шестой апелляционный административный суд Киева отменил решение предыдущей инстанции о запрете на Украине символики дивизии СС «Галичина». Поводом для судебного процесса стало заключение Украинского института национальной памяти, согласно которому символика дивизии якобы не относится к нацистской. По словам директора Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского, незадолго до суда участникам дела стали поступать анонимные угрозы. По мнению экспертов и источников RT в украинских политических кругах, именно страх перед неонацистами мог стать одним из мотивов судей при принятии решения. При этом власти Украины не спешат бороться с радикалами, отмечают политологи.

Символика украинской дивизии СС «Галичина» не является нацистской. Такой вывод следует из решения, которое накануне вынесла коллегия судей Шестого апелляционного административного суда, расположенного в Киеве.

Как уточняется в сообщении пресс-службы суда, коллегия удовлетворила жалобу Украинского института национальной памяти (УИНП) на вынесенный в мае 2020 года вердикт Окружного административного суда города Киева. Информацию о том, на каком основании было вынесено решение, апелляционный суд опубликует после того, как будет готов полный текст постановления.

Напомним, в 2017 году в ответ на запрос издания «Страна.ua» о легальности публичного использования символики дивизии СС «Галичина» директор Института нацпамяти (тогда этот пост занимал Владимир Вятрович. — RT) заявил, что в перечне, прилагаемом к закону о запрете нацистской символики, дивизия не числится.

Владимир Вятрович

AFP

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После этого глава издательства «Сакцент плюс» Наталья Мясникова подала исковое заявление в суд с требованием признать позицию директора УИНП противоречащей закону и запретить пропаганду соответствующей символики. В иске говорилось о том, что дивизия СС «Галичина» была подразделением войск ваффен СС, которые были признаны Нюрнбергским трибуналом преступной организацией. Поэтому своим утверждением Вятрович исказил исторические факты и превысил свои полномочия.

В подготовке иска также принимали участие директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский и депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский. Отстаивает позицию истцов в судебных инстанциях адвокат Людмила Браславская.

Качели правосудия

27 мая 2020 года Окружной административный суд Киева признал противоправной позицию Института национальной памяти о том, что символика дивизии СС «Галичина», действовавшей в годы Второй мировой в составе сил Третьего рейха, не подпадает под закон о запрете символики коммунистических и национал-социалистических режимов.

Как сообщила тогда пресс-служба суда, после всесторонней оценки материалов дела суд признал противоправным заключение руководства ИНПУ о том, что символика 14-й гренадерской дивизии войск СС «Галичина» не является запрещённой на Украине атрибутикой. Суд также обязал Украинский институт национальной памяти «воздержаться от распространения указанного вывода».

Украинские правые радикалы

Reuters

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Однако через четыре месяца украинское правосудие сменило точку зрения на противоположную. Комментируя нынешний вердикт апелляционной инстанции, Людмила Браславская заявила, что решение суда стало для неё и её доверителей неожиданностью. Теперь она планирует оспорить решение апелляционной инстанции в Верховном суде.

По словам директора Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского, во время заседания возле суда собралась «команда поддержки Института нацпамяти» в лице «Правого сектора»*, «Национального корпуса» и других правых группировок.

«Теперь Институт нацпамяти может спокойно героизировать дивизию СС «Галиция», — написал Долинский на своей странице в Facebook.

Также Долинский рассказал о том, что после подачи заявления в суд в адрес истицы Натальи Мясниковой стали поступать анонимные угрозы, а у подъезда, в котором живет адвокат Браславская, неизвестные расклеили листовки с её портретом, рунами СС и лозунгом «Слава нации, смерть врагам».

Украинская парламентская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» осудила решение апелляционной инстанции.

«На Украине полным ходом идёт реабилитация гитлеровских пособников и самой нацистской идеологии. При Порошенко, а теперь и при Зеленском, этим открыто занимается украинская власть при поддержке разномастных национал-радикалов», — говорится в заявлении партии.

В «Оппозиционной платформе» считают, что суд фактически попытался отменить решение Нюрнбергского трибунала, забыв об ужасах нацизма. Партия требует, чтобы власти остановили кампанию по переписыванию истории, а нынешний глава УИНП Антон Дробович был отправлен в отставку.

Однако, по словам источника RT в партии «Слуга народа», действующий президент Украины Владимир Зеленский мало интересуется тем, что в стране отмечается рост неонацистских настроений.

«Суды чувствуют, что власть самоустранилась от этого вопроса и принимают подобные решения во многом под давлением националистов. Сейчас на них в стране нет никакой управы, и это в итоге выливается в подобные приговоры», — пояснил собеседник RT.

Источник RT в партии «Голос» считает, что судьи порой просто боятся за свою жизнь, поскольку никто не может защитить их от произвола со стороны националистов.

«В любой стране людей, которые оказывают давление на судей или участников процесса, привлекли бы к ответственности. Но на Украине это становится обычным делом», — считает источник.

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Эксперты, опрошенные RT, согласны с такой точкой зрения. По словам директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, апелляционная инстанция вынесла такой вердикт, потому что власти устранились от решения этого вопроса, а суды находятся под давлением неонацистов.

«Судьям в такой ситуации проще принять подобное решение, чтобы не иметь проблем с правыми радикалами», — пояснил эксперт.

В свою очередь, политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев считает, что сейчас на Украине сложился такой политический климат, в котором суду сложно вынести решение о признании символики дивизии СС «Галичина» нацистской.

«При этом с точки зрения исторической истины, подобные судебные решения заслуживают осуждения — дивизия СС «Галичина» занималась геноцидом по этническому принципу», — подчеркнул эксперт.

Идеологическая ниша

Напомним, дивизия СС «Галичина» действовала на территории Польши, Франции, Югославии и Западной Украины в годы Второй мировой войны. Структура вышла из созданной в 1929 году Организации украинских националистов (ОУН). ОУН сразу установила связи с германскими спецслужбами, а в 1938 году раскололась на две фракции под руководством Степана Бандеры и Андрея Мельника. В начале 1941 года из украинских националистов были сформированы батальоны «Роланд» и «Нахтигаль», действовавшие в составе спецподразделения «Бранденбург 800».

Солдаты 14-й дивизии СС с противотанковым орудием PAK 38 на Восточном фронте, март 1944 года

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Однако вскоре Бандера был арестован германским командованием за хищения, а украинские диверсионные батальоны превращены в карательные отряды. Историки отмечают, что идея создания украинской дивизии СС принадлежала губернатору дистрикта Галиция Отто Вехтеру. На призыв Вехтера принять участие в борьбе против Советского союза в 1943 году откликнулись 80 тыс. украинских добровольцев. В том же году 30 июля был официально подписан приказ начальника Главного оперативного управления СС о формировании добровольческой дивизии СС «Галичина», командиром был назначен оберфюрер СС Фриц Фрейтаг. Отмечается, что дивизия почти не принимала участия в боях, а задействовалась в карательных операциях против мирного населения. Так, бойцы 4-го отдельного полка СС совместно с подразделениями УПА** и вспомогательной полиции полностью сожгли преимущественно польское село Гута Пеняцкая, уничтожив почти всех его жителей.

В начале мая 1945 года в короткой истории украинской дивизии СС была поставлена точка — её личный состав сдался силам США и Великобритании. По решению Нюрнбергского трибунала, все войска СС были признаны преступной организацией.

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Однако вскоре после завершения Второй мировой войны попытки реабилитировать и героизировать карателей из «Галичины» начали предприниматься украинской диаспорой в Канаде. А после распада СССР подобные идеи стали открыто распространяться на территории Украины.

Уже в 1991 году в память о «героях» «Галичины» был установлен памятный знак под Бродами, где в 1944 году дивизия СС была окружена частями 1-го Украинского фронта Красной Армии. Тогда вырваться из окружения удалось только 500 «галичанам». Командир дивизии Фриц Фрайтаг объяснил впоследствии этот разгром «низким качеством личного состава».

В 1994 году для карателей из «Галичины» было также создано особое Мемориальное воинское кладбище в селе Червоное Львовской области. Сейчас в память о дивизии проводятся ежегодные парады во Львове, а в ряде украинских городов, в частности в Ивано-Франковске и Тернополе, в честь «героев» СС «Галичина» были переименованы улицы.

По словам источника RT в партии «Батькивщина», в украинском обществе нет единого мнения в отношении «Галичины».

«Если националисты её прославляют, то другие люди вспоминают своих родственников, пострадавших от зверств фашизма. Самое страшное, что на Украине нет единой позиции по этому, а также по многим другим вопросам, связанным с историей», — считает политик.

Владимир Зеленский

AFP

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Михаил Погребинский напомнил о том, что нацизм давно и упорно реабилитируется на Украине, и, по словам эксперта, эту политику поддерживает часть пропрезидентской партии «Слуга народа».

«Власть уступает националистам идеологическую нишу. Многим в окружении президента безразлична идеология. И сам Зеленский на деле оказался не готов бороться с проявлениями неонацизма в стране», — отметил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Борис Межуев.

«Сегодня на Украине идёт реабилитация тех сторон национальной истории, которые были связаны с нацизмом. Речь идёт о размывании антифашистского консенсуса, сложившегося в мире по итогам Второй мировой войны. Причём такая тенденция отмечается не только на Украине, но и в других странах Восточной Европы: в Венгрии, в Прибалтике, к примеру. И такая позиция стала уже некой частью восточноевропейской идентичности», — подытожил эксперт.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

** «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).