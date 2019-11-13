«Высмеивал украинских националистов»: почему в Киеве всё реже вспоминают о писателе Остапе Вишне

130 лет назад родился известный украинский писатель-сатирик Остап Вишня. В 1930-е он был репрессирован и почти десять лет провёл в местах лишения свободы. Но в годы Великой Отечественной войны он поставил свой талант на службу Родине, воодушевляя своими произведениями красноармейцев и обличая преступления боевиков ОУН-УПА*. Писатель был последовательным противником украинского шовинизма. Сегодня в Киеве, по словам экспертов, об одном из наиболее видных украинских литераторов ХХ века стараются вспоминать как можно реже и замалчивают целые пласты его творчества.

Остап Вишня (настоящее имя — Павел Губенко) родился 13 ноября 1889 года на хуторе Чечва Полтавской губернии. Будучи выходцем из небогатой крестьянской семьи, он получил образование, которое хоть и было ему не по душе, но позволило самостоятельно встать на ноги. В 1903 году он окончил двухлетнее обучение по программе почтового служащего, а в 1907-м — Киевскую военно-фельдшерскую школу. После неё он служил фельдшером в расквартированном в Киеве 168-м Миргородском пехотном полку и в больнице Юго-Западных железных дорог. В 1917 году Павел Губенко сдал экстерном гимназические экзамены и поступил на историко-филологический факультет Киевского университета, но завершить образование не смог из-за революции и Гражданской войны.

От фельдшера до писателя

В конце 1917 года Павел Губенко был мобилизован на службу в санитарное управление Министерства путей так называемой Украинской Народной Республики (УНР).

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По словам сотрудника научно-методического отдела Музея Победы Алексея Кузьмина, на службе УНР молодой человек сделал быструю карьеру, но относился к идеям самого «государства» более чем скептически.

«Всего за год Губенко прошёл путь от фельдшера до начальника всей медико-санитарной службы железных дорог эфемерной державы. Однако во время службы он начал писать острые фельетоны, высмеивавшие петлюровщину. По легенде, именно ему принадлежит крылатое определение «кочевого правительства» украинских самостийников: «В вагоне — Директория, под вагоном — территория», — рассказал эксперт в интервью RT.

В 1919 году Губенко вместе с правительственными органами Директории УНР был эвакуирован в Каменец-Подольский. Там он окончательно разорвал отношения со сторонниками Симона Петлюры и сблизился с эсерами. В том же году в газете «Народная воля» он опубликовал свой первый антиденикинский фельетон под псевдонимом «П. Грунский». В 1920 году Губенко вернулся в Киев и устроился работать редактором в издательство «Книгоспилка». Когда выяснилось, что Павел имел отношение к УНР, органы ЧК арестовали его и отправили для разбирательства в Харьков. Однако там Губенко вскоре отпустили.

Уже в апреле 1921 года Павел стал сотрудником газеты «Известия ВУЦИК», а чуть позже — ответственным секретарём «Селянской правды», на страницах которой в июле 1921 года он опубликовал первый фельетон за подписью Остапа Вишни. В 1920-е годы он стал одним из организаторов объединения «Пролитфронт», а также заведовал литературной частью в харьковском драматическом театре.

«Будучи сторонником развития украинского языка и украинской литературы, Остап Вишня в то же самое время являлся убеждённым интернационалистом. Мишенями для его острот становились как недобитые петлюровцы и гетманцы, так и чиновники УССР. Не стеснялся он писать и о слабостях украинского национального характера, многие его замечания остаются актуальны даже сегодня», — подчеркнул Алексей Кузьмин.

Жертва репрессий

26 декабря 1933 года Остап Вишня был арестован сотрудниками ОГПУ по обвинению в участии в деятельности контрреволюционной подпольной националистической организации и в подготовке к убийству второго секретаря ЦК КП(б)У Павла Постышева. О реальных причинах ареста историки спорят по сей день. Одни пишут, что писатель стал случайной жертвой маховика репрессий, а обвинения в его адрес являлись своего рода клише. Другие утверждают, что он находился в переписке с эмигрировавшими на Запад бывшими коллегами из органов УНР, что стало отправной точкой в уголовном деле.

Сначала писатель пытался острить по этому поводу, но скоро ему стало не до шуток — 23 февраля 1934 года он был приговорён к расстрелу. Однако 3 марта Коллегия ОГПУ изменила приговор на десять лет исправительно-трудовых лагерей. Наказание он отбывал в Ухте, в Коми АССР. В лагере работал фельдшером, плановиком, а затем сотрудником многотиражки «Северный горняк».

На север вслед за писателем последовала его жена — актриса Варвара Маслюченко, которая поселилась в Архангельске, чтобы проще было передавать мужу еду и одежду.

В Москве и Киеве в это время развернулась дискуссия о дальнейшей судьбе Остапа Вишни. За писателя вступился целый ряд видных политиков и деятелей искусства, в частности известный режиссёр, которого современные украинские искусствоведы называют любимцем Иосифа Сталина, Александр Довженко и первый секретарь Киевского обкома КП(б)У Никита Хрущёв. Согласно некоторым свидетельствам, дело в конце концов дошло до Сталина лично. В 1943 году Коллегия ОГПУ приняла решение о снижении срока наказания Павлу Губенко до «фактически отбытого». В лагерях писатель провёл около девяти с половиной лет.

«Самостийная дырка»

«Несмотря на произошедшую с ним несправедливость, Остап Вишня не обозлился и не разочаровался в Родине. Сразу же после освобождения он сосредоточился на воодушевлении бойцов Красной армии и на обличении украинских коллаборационистов», — заявил Алексей Кузьмин.

В 1944 году Остап Вишня опубликовал в газете «Советская Украина» фельетон «Зенитка» о пожилом украинском крестьянине, заколовшем вилами двух немецких офицеров и одного старосту. Произведение быстро стало популярным среди фронтовиков, его часто зачитывали по радио.

© Обложка книги «Зенитка» Остапа Вишни

В ходе освобождения территории УССР от немецко-фашистских оккупантов писатель приезжал в населённые пункты, в которых ещё недавно шли бои, общался с местными жителями и черпал из их рассказов сюжеты для новых произведений.

«Разумеется, что, если бы я сидел в Киеве, изучая весь этот материал на месте, мне было бы трудно что-нибудь написать о них (коллаборационистах. — RT) едкое. Нужно было, значит, ездить в западные области, знакомиться с обстановкой их каиновой работы, говорить с местными людьми, которые подробнее знали работу этих изменников, приходилось говорить с самими «героями» тёмной ночи и густой чащи», — написал Остап Вишня в своём автобиографическом произведении «Вот так и пишу» о работе над книгой «Самостийная дырка».

«Саркастичные произведения Остапа Вишни доходили до каждого и затрагивали людей за живое», — отметил в беседе с RT эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте России политолог Богдан Безпалько.

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«Держава УкроОУНа сплошных просторов (то есть территории) и не имеет, а размещена частями по гестаповским мусорникам и по другим не очень удобным, но нужным человечеству местам, требующим ассенизации», — делился своими соображениями о перспективах государственности ОУН в «Самостийной дырке» Остап Вишня.

«Население называется «укрооуновцы». Женского пола у них нет. Одни мужчины. Размножаются с помощью гестаповских листовок и немецких марок. Своих детей у них нет, поэтому детей они не переносят и режут» — так охарактеризовал писатель последователей Степана Бандеры.

Остап Вишня подчёркивал, что самое страшное для бандеровцев — это братство и дружба народов Советского Союза.

Выход «Самостийной дырки» стал для членов ОУН-УПА* неприятным сюрпризом. Ведь после оккупации Украины нацистами коллаборационисты активно использовали в своей пропаганде миф о том, что Остап Вишня был якобы убит большевиками.

«Разоблачая преступления бандеровцев в своих произведениях, Остап Вишня внёс огромный вклад в установление мира на украинских землях», — подчеркнул Алексей Кузьмин.

Неудобный украинец

После войны Вишня занимался переводом на украинский язык мировой и русской классики, написал ещё ряд юмористических произведений. Он вошёл в редколлегию журнала «Перец» и в правление Союза писателей Украины. В 1955 году он был полностью реабилитирован судебными органами.

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На обвинения в национализме писатель всю жизнь обижался.

«Меня считали, а может, и до сих пор кто-то считает националистом. Не понимаю! Ну почему я должен не любить русский народ? Почему? Царя не любил, царизм не любил, ненавидел — это правда! Но... народ?! Я мало в жизни сделал для народа. Это правда! Но поймите одно: 32 года ушло у меня на то, чтобы быть грамотным человеком. Когда же было делать? Я не оправдываюсь, я говорю то, что было. Почему бы (ещё раз говорю) я не любил русский народ? Разве не наслаждался я гением А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого? Разве я не понимаю, что без помощи русского народа я был бы батраком у польского или немецкого пана? А может, где-нибудь умирал на турецкой (я забыл, как они называются) лодке? Каторжным?» — написал Остап Вишня в 1952 году в своём дневнике.

28 сентября 1956 года Остап Вишня умер. При жизни он успел издать около ста сборников своих произведений. После смерти писателя несколько его собраний сочинений были опубликованы в УССР большими тиражами. Так, в 1967 году трёхтомник Остапа Вишни вышел тиражом 240 тыс. экземпляров, а в 1974 году было издано 150 тыс. экземпляров пятитомного собрания сочинений известного сатирика. Имя писателя носят улицы в различных населённых пунктах России и Украины. Истории его жизни и творчества посвящены два музея. Его произведения в советское время неоднократно экранизировались.

Однако в последнее время, по словам Богдана Безпалько, об Остапе Вишне на Украине стали вспоминать гораздо реже.

«Его, конечно, никто не запрещает. К нему по большому счёту не за что придраться — он никого не предавал, не репрессировал, был популярен в народе. Однако пишут и говорят о нём сейчас куда реже, чем раньше», — заметил эксперт.

Надгробие Остапа Вишни на Байковом кладбище в Киеве

© Wikimedia

Хотя Остап Вишня остаётся в школьной программе, тиражи его произведений упали на порядки, а СМИ и литературоведы всё реже обращаются к его творчеству.

«Остап Вишня — неудобный украинец. Во-первых, потому что едко высмеивал гитлеровских пособников из числа украинских националистов, превращённых сегодня в Киеве в героев, а во-вторых — так как его творчество является прекрасным доказательством отсутствия в УССР политики «русификации», — подытожил Богдан Безпалько.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).