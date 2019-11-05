«Исторический враг немецких и украинских наци»: за что гитлеровцы ненавидели Героя Советского Союза Николая Кузнецова

75 лет назад звание Героя Советского Союза было посмертно присвоено советскому разведчику Николаю Кузнецову. Историки считают его уникальным человеком. Кузнецов был единственным сотрудником спецслужб стран — членов антигитлеровской коалиции, который смог ликвидировать 11 высокопоставленных представителей немецкой военной и гражданской оккупационной администрации. Кроме того, колоссальный объём собранной Кузнецовым разведывательной информации помог советскому командованию принять правильные решения для обеспечения безопасности Тегеранской конференции, подготовки битвы на Курской дуге, освобождения Украины и ряда других важных операций. Несмотря на огромный вклад в дело освобождения УССР от нацистов, современные украинские политики стремятся стереть имя Кузнецова из памяти народа, отмечают эксперты, ведь он нанёс серьёзный ущерб бандеровским коллаборационистам.

Николай Кузнецов родился 27 июля 1911 года в деревне Зырянка Пермской губернии. При рождении он получил имя Никанор, но оно будущему разведчику не нравилось, и при переоформлении документов Кузнецов назвался Николаем.

Стоит отметить, что многие эпизоды жизни Кузнецова до сих остаются не до конца изученными, и у исследователей существуют разные версии развития событий. Причины этого — гриф секретности, а также отсутствие каких-либо документальных данных. Поэтому все варианты его биографии носят в значительной степени оценочный характер.

Отец Николая Кузнецова Иван в молодости служил в царской армии, а после революции 1917 года присоединился к большевикам и воевал против колчаковцев. Сам Николай, окончив семилетнюю школу, продолжил учёбу в Тюменском сельскохозяйственном техникуме и вступил в комсомол. Однако выучиться на агронома не успел, так как вскоре его отец умер от туберкулёза, и Николаю пришлось вернуться домой. Продолжить образование он попытался в Талицком лесном техникуме, но и тут его ждала неудача — молодого человека оклеветали и, обвинив в сокрытии «кулацкого происхождения», исключили из комсомола и из учебного заведения. Позже Николаю удалось восстановиться в техникуме, но диплом ему так и не дали, ограничившись справкой о прослушанном учебном курсе.

В 1930 году Кузнецов устроился помощником таксатора (специалиста по определению объёма срубленных и растущих деревьев) в Коми-Пермяцкое окружное земельное управление. На новом месте он восстановился в комсомоле, но спокойная работа продолжалась недолго. Николай уличил своих коллег в грубых служебных злоупотреблениях и сообщил об этом в милицию. Преступники получили серьёзные сроки лишения свободы, но пострадал и сам Кузнецов. Хотя он и не совершал никаких правонарушений, его всё равно приговорили к году исправительных работ и повторно исключили из комсомола.

Спецагент государственной безопасности

После ухода из земельного управления Николай Кузнецов некоторое время работал в Союзе многопромысловых кооперативов и в промартели «Красный молот», участвовал в коллективизации и ликвидации действовавших в лесах банд. Предположительно, в это время на его смелость, решительность и патриотические настроения обратили внимание сотрудники органов государственной безопасности.

Впрочем, помимо характера и убеждений, оперативников привлекла удивительная склонность Кузнецова к изучению иностранных языков.

Николай Кузнецов в молодости

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«Потрясающие языковые способности Кузнецова до сих пор делают его человеком-загадкой. Они порождают слухи о том, что молодой человек мог быть не тем, за кого себя выдавал. Однако на самом деле речь, скорее всего, речь идёт о сочетании блестящего природного дара и способности работать над собой», — рассказал в интервью RT академик Академии военных наук, полковник запаса Андрей Кошкин.

По его словам, первоначальную базу в изучении немецкого языка Николай получил от педагога в школе и нескольких знакомых немцев, а затем самостоятельно шлифовал свои знания. В дальнейшем он выучил польский язык и коми. А уже в годы войны — украинский.

Советским органам госбезопасности нужен был человек, который мог бы, находясь под прикрытием, искать шпионов среди приезжающих на предприятия Урала иностранных инженеров, полагают историки. В итоге, как утверждают исследователи, в июне 1932 года Николай Кузнецов стал сотрудником негласного аппарата ОГПУ Коми-Пермяцкого автономного национального округа. Направлять для получения специального образования в профильные учебные заведения его не стали — на это не было времени, да и формалисты в отделе кадров могли «забраковать» молодое дарование с судимостью, дважды исключённое из комсомола.

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«Несмотря на то, что Кузнецов подвергся репрессиям и несправедливо пострадал, он остался патриотом своей страны, понимал, что для неё будет лучше, и был верен советской власти», — подчеркнул в беседе с RT писатель и историк спецслужб Александр Колпакиди.

За четыре года Кузнецов, выполняя задания органов госбезопасности, изъездил весь Урал и сменил несколько мест официальной работы. По данным исследователей, он то общался с иностранными инженерами, то с револьвером в руках отправлялся в леса ловить бандитов. Причём, вёл себя так аккуратно, что никто и не догадывался о его реальной деятельности.

В 1938 году руководство местных органов госбезопасности отрекомендовало Кузнецова в центральный аппарат НКВД как человека фантастических актёрских и лингвистических способностей. Кузнецовым заинтересовался один из руководителей главного управления государственной безопасности НКВД Леонид Райхман. Он организовал беседу уральца с вернувшимся из Германии нелегалом и убедился, что коллеги из Коми говорят правду.

Николай Кузнецов получил, как сообщают некоторые историки, уникальную для советских спецслужб должность особо засекреченного спецагента с окладом содержания по ставке кадрового оперуполномоченного центрального аппарата. Ему выдали документы прикрытия на имя советского гражданина немецкого происхождения и внедрили в дипломатическую среду. Представляясь сотрудником военного завода, Кузнецов привлекал внимание иностранных дипломатов и разведчиков. Его обаяние и наблюдательность располагали к себе людей и создавали «нужное» впечатление. Советской контрразведке с его помощью удавалось проводить ценные вербовки и добывать секретные документы потенциального врага.

Пауль Зиберт

С началом Великой Отечественной войны Николай Кузнецов стал рваться на фронт. Однако его берегли и отпустили далеко не сразу. Историк спецслужб Николай Долгополов в своей книге «Легендарные разведчики» упоминает об одной короткой командировке Кузнецова в тыл врага на начальном этапе войны, однако её детали неизвестны.

Советский партизан-разведчик Николай Иванович Кузнецов в форме немецкого офицера

РИА Новости

В начале 1942 года Кузнецова решили использовать по линии 4-го Управления НКВД, занимавшегося диверсиями в тылу врага. Кузнецову подобрали документы внешне похожего на него погибшего немецкого обер-лейтенанта Пауля Зиберта. Ему дали просмотреть популярные в Третьем рейхе кинофильмы и почитать бульварные романы, пользующиеся спросом среди гитлеровских офицеров. Кроме того, Николай тщательно изучил порядки и быт немецкой армии. Для этого его, в частности, поместили в лагерь для германских военнопленных.

Отмечается, что Кузнецов не только не был раскрыт, но и завёл среди верящих в победу Адольфа Гитлера нацистов «приятелей», с которыми договорился попить пива после «победы». Николай знал не только литературный немецкий язык, но и пять-шесть региональных диалектов. Как отмечают историки, уловив, на каком наречии общается собеседник, он моментально переходил на диалект противоположной части Германии, чтобы случайно не быть пойманным на незнании каких-то местных бытовых особенностей. И это его никогда не подводило.

Летом 1942 года под легендой красноармейца Николая Грачёва Кузнецов был заброшен в действовавший на территории оккупированной нацистами Украины отряд специального назначения «Победители», которым командовал полковник Дмитрий Медведев.

Д. Н. Медведев (справа), зам. по разведке А. А. Лукин показывают командиру партизанского соединения А. Ф. Фёдорову (слева) трофейный немецкий снаряд. 1943 год

© Wikimedia Commons

В немецкой форме и с документами Пауля Зиберта он имел возможность спокойно проникать в гитлеровские гарнизоны. По свидетельствам историков, изначально советский разведчик представлялся пехотным офицером, переведённым в интенданты после тяжёлого ранения, а затем партизаны достали Кузнецову гестаповский жетон, обязывающий большую часть оккупационных структур оказывать ему помощь.

«Николай Кузнецов проводил работу сразу по двум направлениям. С одной стороны он был «бойцом» невидимого фронта и занимался разведкой, с другой — проводил ликвидацию видных гитлеровских бонз, олицетворявших собой оккупационный режим», — рассказал Андрей Кошкин.

В феврале 1943 года, устроив засаду на курьера рейхскомиссариата «Украина» и захватив секретную карту, Кузнецов получил информацию о существовании под Винницей секретного бункера Гитлера. Затем узнал о планах масштабного наступления гитлеровских войск и о возможной спецоперации нацистов в Иране (подготовке покушения на лидеров Антигитлеровской коалиции в Тегеране). Осенью 1943 года в результате устроенного Кузнецовым покушения стал инвалидом заместитель рейхскомиссара Украины Пауль Даргель. Затем «Зиберт» организовал похищение прибывшего в Ровно руководителя коллаборационистских частей генерал-майора Макса Ильгена, отвечавшего за подготовку карательных операций на Украине. Его планировали доставить для суда в отряд, а, возможно, и в Москву. Но отряд в это время отошел далеко от города, и организовывать перевозку Ильгена было слишком рискованно, поэтому после допроса он был казнён на хуторе под Ровно.

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Всего Николай Кузнецов провёл 11 ликвидаций высокопоставленных представителей гитлеровской военной и гражданской оккупационной администрации.

«Это единственный в своём роде результат. Были диверсанты, которые ликвидировали больше нацистов, но не такого высокого уровня. В случае же с высокопоставленными руководителями обычно один человек или одна группа проводили только одну ликвидацию», — заявил Александр Колпакиди.

В начале 1944 года Кузнецов получил указание двигаться вслед за отступающими немецкими частями на Запад. К этому времени гитлеровское командование уже знало, кто такой Пауль Зиберт, и объявило на него охоту.

9 марта 1944 года Кузнецов с группой бойцов погиб в бою с отрядом переодетых в советскую форму бандитов УПА*. Подробные обстоятельства этих трагических событий до сих пор неизвестны. Исходя из данных, полученных советской разведкой из захваченной переписки между немецкими спецслужбами и командирами УПА, бандеровцы сначала докладывали гитлеровцам, что Кузнецов захвачен в плен, и пытались выторговать себе от германцев преференции за этот «подвиг». Однако затем стало ясно, что советский разведчик погиб. Как бандеровцы были вознаграждены за убийство Пауля Зиберта, неизвестно.

Служение своему народу

«Николай Кузнецов — абсолютно уникальный человек. Нельзя недооценивать, его деятельность как в качестве мстителя-диверсанта, так и его разведывательную работу. Постоянно общаясь с гитлеровцами в самых разных местах, он получал колоссальный объём информации, тысячи фактов, которые позволяли затем советскому командованию создавать общее представление о ситуации и проверять данные, получаемые из других источников», — рассказал Александр Колпакиди.

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При этом, по словам историка, Кузнецов умудрялся сталкивать лбами гитлеровцев с украинскими коллаборационистами.

«Он оставлял следы, которые позволяли заподозрить украинских националистов в участии в акциях против немцев. Тех за это жестоко наказывали, и коллаборационистов это бесило. С точки зрения современной украинской идеологии такая ситуация выглядит парадоксально. В Киеве сегодня рассказывают, что бандеровцы якобы воевали с нацистами, но почему тогда их так раздражали подозрения, которые наводил на них Кузнецов?», — заметил Колпакиди.

При этом Николай Кузнецов не был фанатиком, сосредоточенным на выполнении задания любой ценой. Как отмечают историки, он нередко рисковал жизнью по своей инициативе, к примеру, спасая от убийства немецкими и украинскими карателями еврейских детей.

5 ноября 1944 года Кузнецову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем был назван город в Ровенской области, улицы в населённых пунктах СССР, учебные заведения, пик на Памире и малая планета. Подвигам легендарного разведчика посвящён ряд книг и кинофильмов.

«Облик народного мстителя Николая Кузнецова всегда был для меня примером безграничного служения своему народу и своей родине, человечеству и прогрессу», — сказал однажды первый космонавт Земли Юрий Гагарин.

Однако на современной Украине память о Кузнецове принялись старательно очернять. Город Кузнецовск в 2016 году превратился в Вараш, названные в честь Кузнецова улиц были переименованы, потомки бандеровцев стали сносить и осквернять памятники советскому разведчику.

Памятник герою Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза, разведчику Николаю Ивановичу Кузнецову во Львове

РИА Новости

© Лев Устинов

«Сама личность Кузнецова — символ борьбы с нацизмом, он исторический враг немецких и украинских наци. В том, что Гитлер и Бандера не смогли реализовать в полной мере свои людоедские планы, есть большая доля его заслуги. Поэтому в том, что наследники коллаборационистов его не любят, нет ничего удивительного», — подытожил Андрей Кошкин.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).