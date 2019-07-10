«Сложное ведомство»: какую роль сыграл НКВД в истории СССР

85 лет назад был создан Народный комиссариат внутренних дел СССР (НКВД). Он объединил в себе структуры, отвечающие за различные сферы жизнедеятельности общества: от внешней разведки и охраны государственной границы до борьбы с пожарами и регулирования дорожного хозяйства. По словам историков, из-за репрессий конца 1930-х годов за аббревиатурой НКВД закрепилось негативное значение, однако осуждать всех представителей структуры, которая внесла свой вклад в модернизацию СССР и победу над нацизмом, нельзя. Эксперты считают, что правильнее всего рассматривать деятельность Наркомата внутренних дел в контексте того, кто возглавлял ведомство в конкретный период времени.

Народный комиссариат внутренних дел РСФСР был образован сразу после Октябрьской революции — 8 ноября 1917 года. Два дня спустя было принято постановление «О рабочей милиции», ставшее основой для формирования первых советских органов охраны правопорядка. Подразделения госбезопасности РСФСР изначально были полностью отделены от НКВД. 7 декабря Совнарком принял решение о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК при СНК РСФСР). В марте 1919 года должности наркома внутренних дел и председателя ВЧК совместил Феликс Дзержинский.

6 февраля 1922 года ВЧК официально была упразднена. Вместо неё Всероссийский Центральный исполнительный комитет создал Государственное политическое управление (ГПУ) при НКВД РСФСР. Так была предпринята первая попытка объединить милицию и органы госбезопасности в единое ведомство.

Однако эксперимент продлился недолго. Вскоре после образования СССР обеспечение госбезопасности решили отнести к общесоюзному функционалу. 15 ноября 1923 года было создано Объединённое государственное политическое управление при Совнаркоме СССР. А наркомат внутренних дел остался структурой республиканского уровня. В его ведении находилась охрана общественного правопорядка, борьба с преступностью, управление местами заключения и коммунальным хозяйством. Дзержинский оставил пост наркома внутренних дел, сконцентрировавшись на работе в ОГПУ, которым он руководил до своей смерти в 1926 году. В дальнейшем ОГПУ возглавил бывший первый заместитель Дзержинского — Вячеслав Менжинский.

Создание НКВД СССР

Республиканские наркоматы внутренних дел были ликвидированы в 1930 году. Структура органов, отвечающих за охрану правопорядка, борьбу с преступностью и гражданский документооборот резко усложнилась. Подразделения, входившие ранее в систему НКВД РСФСР, были поделены между республиканскими совнаркомами и президиумами ЦИК. При этом параллельно с органами исполнительной власти милицией должно было руководить и ОГПУ.

10 июля 1934 года система была упрощена — ЦИК СССР издал постановление о создании общесоюзного Народного комиссариата внутренних дел. Объединенное государственное политическое управление вошло в него на правах Главного управления государственной безопасности (ГУГБ). Помимо этого, в состав НКВД СССР были переданы подразделения милиции и уголовного розыска, пограничной и внутренней охраны, пожарной охраны, управления исправительно-трудовыми лагерями (ГУЛАГ), управления регистрации актов гражданского состояния. В ведение НКВД также частично были переданы вопросы противовоздушной обороны и дорожного хозяйства (главное управление шоссейных дорог).

© Wikimedia Commons

«Было создано суперведомство. Проще перечислить, чем оно не занималось, чем то, чем занималось. НКВД СССР затрагивало так или иначе все сферы жизнеобеспечения общества», — отметил в интервью RT историк спецслужб и писатель Александр Колпакиди.

По словам эксперта, важным направлением работы общесоюзного НКВД было курирование развития народного хозяйства.

«Наркомат внутренних дел — это приводной ремень модернизации, проходившей в это время в обществе и государстве. Без участия органов госбезопасности данный процесс был бы невозможен, так как он с самых разных сторон наталкивался на сопротивление, — подчеркнул Колпакиди. — Открытое вооружённое сопротивление власти к этому времени было подавлено, в том числе и с привлечением армии. А вот скрытое никуда не делось — происходили акты саботажа, диверсии».

Первым народным комиссаром внутренних дел СССР стал Генрих Ягода, находившийся на службе в органах ВЧК—ОГПУ с 1918 года. Согласно свидетельствам начальника Секретно-политического отдела НКВД Георгия Молчанова, Ягода был сторонником либерализации политики правоохранительных органов.

«Ежовщина» и репрессии

В сентябре 1936 года Ягода перешел с поста наркома внутренних дел на должность главы наркомата связи. А НКВД СССР возглавил Николай Ежов, занимавшийся до этого преимущественно партийной работой.

«Ежов — это непонятный человек с придуманной биографией. В то же время он был харизматичен и смог обаять даже Сталина, который ему некоторое время всецело доверял», — рассказал Александр Колпакиди.

Николай Ежов

© Wikimedia Commons

На период нахождения Ежова на посту главы НКВД пришлось время так называемого «Большого террора», известного также как «Ежовщина». В 1937 году при подразделениях НКВД были созданы особые органы — так называемые «тройки», имевшие право приговаривать к расстрелу, а также к заключению в лагеря или тюрьмы. Согласно приказам НКВД, полномочия «троек» распространялись на пресечение «антисоветской деятельности» бывших «кулаков», членов антисоветских партий и контрреволюционных формирований, а также уголовников. Решения выносились заочно, на основании минимального количества документов. При Ежове органами НКВД было арестовано свыше 1,5 млн человек, более 600 тыс. приговорены к высшей мере наказания.

В ноябре 1938 года постановлением Совнаркома и ЦК ВКП (б) «тройки» были ликвидированы. Их члены были обвинены в «безответственном отношении к следственному производству и грубом нарушении установленных законом процессуальных правил».

Также по теме Большой террор: 80 лет постановлению «Об антисоветских элементах» 2 июля 1937 года было подписано постановление ЦК ВКП(б) «Об антисоветских элементах». Этот документ запустил маховик Большого террора...

О причинах «Большого террора» и его сворачивания историки дискутируют по сей день. Одни видят в массовых репрессиях попытку Иосифа Сталина укрепить собственную власть, другие, напротив — стремление части партийной верхушки устранить главу государства от власти.

По мнению Александра Колпакиди, репрессии 1937—1938 годов могли быть связаны с попыткой группы людей, к которой принадлежал Николай Ежов, захватить власть в СССР.

«По моему мнению, Ежов сознательно запустил «Большой террор», чтобы спровоцировать недовольство населения. Сталин был объективно очень популярен в народе и для того, чтобы захватить власть, эту популярность необходимо было подорвать», — считает эксперт.

По его словам, большинство участников террора в течение короткого времени понесли ответственность за свои поступки. «Основная масса из них после 1938 года были расстреляны», — отметил Колпакиди. 24 ноября 1938 года Ежов был освобождён от должности главы НКВД. В апреле 1939 года его арестовали по обвинению в попытке государственного переворота и терроризме. 4 февраля 1940 года он был расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР. Наркомат внутренних дел СССР возглавил Лаврентий Берия.

На линии фронта и не только

Несмотря на то, что деятельность органов НКВД сегодня у многих ассоциируется именно с «Большим террором», на ведомство был возложен огромный комплекс задач, связанных с обеспечением жизнедеятельности общества. Стоит отметить, что вскоре после создания НКВД СССР в стране начал снижаться уровень преступности. Активно работали и разведывательные подразделения НКВД.

На 1930-е годы приходится ряд выдающихся успехов советских «рыцарей плаща и кинжала». К примеру, именно в это время были привлечены к сотрудничеству по идеологическим мотивам подданные Великобритании, которые входили в так называемую «Кембриджскую пятёрку» и внесли огромный вклад в победу СССР в Великой Отечественной войне.

Также по теме «Болевая точка нацистских пособников»: как ликвидация Евгения Коновальца повлияла на украинский национализм 80 лет назад сотрудники НКВД ликвидировали главу ОУН* Евгения Коновальца. Радикал, стоявший у истоков украинской идеологии...

В 1938 году сотрудник НКВД СССР Павел Судоплатов ликвидировал в Роттердаме работавшего на абвер лидера Организации украинских националистов (ОУН-УПА)* Евгения Коновальца, что резко снизило эффективность взаимодействия нацистов с украинскими радикалами и привело к расколу в рядах ОУН.

На базе НКВД были созданы многочисленные войсковые подразделения: войска по охране железнодорожных сооружений, войска по охране особо важных предприятий промышленности, конвойные войска, оперативные войска, пограничные войска.

«Страна жила в ожидании войны, и поэтому советское руководство считало необходимым сохранять централизованную систему управления органами внутренних дел и государственной безопасности. В феврале 1941 года ощущение опасности немного притупилось, и НКВД СССР был поделён на несколько самостоятельных ведомств: собственно НКВД, наркомат государственной безопасности и управление особых отделов в армии и на флоте», — рассказал Александр Колпакиди. Но вскоре после начала войны, 20 июля 1941 года, единая структура НКВД СССР была восстановлена.

Пограничные войска НКВД одними из первых приняли на себя удар нацистских сил 22 июня. Отпор противнику дали 47 сухопутных и 6 морских погранотрядов, 9 отдельных пограничных комендатур НКВД. На подавление их сопротивления гитлеровское командование предусмотрело всего полчаса. В итоге всё вышло по-другому.

Например, личный состав 13-ой заставы 90-го Владимир-Волынского погранотряда под командованием лейтенанта Алексея Лопатина сопротивлялся в десятки раз превосходившим силам гитлеровцев 11 суток. Лопатин сумел вывести из окружения находившихся на объекте женщин и детей, после чего вернулся к своим бойцам и погиб 2 июля 1941 года. Посмертно он был удостоен звания Героя Советского Союза. А в обороне Брестской крепости активное участие принимали военнослужащие 17-го Краснознаменного Брестского пограничного отряда и 132-го батальона конвойных войск НКВД.

© Кривоногов П. А. «Защитники Брестской крепости» (1951)

«29 июня 1941 года Ставка приказала НКВД «немедленно сформировать 15 новых дивизий (...), использовав в качестве ядра каждой новой дивизии по 1500 командиров и военнослужащих из пограничных и оперативных войск НКВД (...). Это были первые из в общей сложности 25 дивизий, которые НКО (Народный комиссариат обороны. — RT) потребовал от НКВД сформировать к 17 июля 1941 года», — пишет в своей книге «Советское военное чудо 1941—1943» американский военный историк Дэвид Гланц. Также он отмечает роль подразделений, сформированных из военнослужащих НКВД, в боях за Ленинград, Белгород, Ростов, Сталинград и другие советские города.

«Огромное значение представители НКВД сыграли в Битве за Кавказ», — отметил в беседе с RT Александр Колпакиди.

В частности, на подразделения ведомства были возложены обязанности по обороне Военно-Грузинской и Бакинской дорог, перевалов через Главный Кавказский хребет, Нальчика, Грозного, Орджоникидзе, Дербента и Махачкалы. Дивизии НКВД фактически подчинялись Берии и не имели права отступать ни при каких обстоятельствах.

Также по теме «Фатальная ошибка Канариса»: как абвер проиграл тайную войну советским спецслужбам 75 лет назад военная разведка гитлеровской Германии абвер была лишена автономного статуса и передана в состав главного управления...

С личным составом проводилась горно-стрелковая подготовка. Для организации обороны Кавказа в НКВД были созданы специальная оперативная группа и штаб. Военнослужащие НКВД участвовали в ликвидации прорыва на Кавказе гитлеровских горных стрелков и изгнании из Приэльбрусья знаменитой дивизии «Эдельвейс». Кроме того, по словам эксперта, советское командование создало целую Отдельную армию войск НКВД СССР, отличившуюся в сражении на Курской дуге, в ходе операции «Багратион» и во время Восточно-Прусской операции.

«Роль НКВД СССР в Великой Отечественной войне была просто колоссальна. Это и боевые действия на фронте, и охрана тыла, и борьба с диверсантами, и участие в организации партизанского движения, и многое другое», — подчеркнул Александр Колпакиди.

«В то же время Иосиф Сталин опасался такой власти, какая была сосредоточена в одних руках наркома внутренних дел. Это могло стать слишком сильным соблазном», — продолжил историк. В апреле 1943 года из состава НКВД были выведены подразделения госбезопасности (снова ставшие самостоятельным наркоматом — НКГБ) и военной контрразведки (послужившие базой для легендарного Смерша). После освобождения территории СССР сотрудники наркомата внутренних дел принимали активное участие в выявлении коллаборационистов и в разгроме банд, сформированных из числа бывших гитлеровских пособников. В 1946 году НКВД СССР был ликвидирован. Ему на смену пришло министерство внутренних дел.

По словам Александра Колпакиди, дать однозначную оценку роли НКВД в истории СССР нельзя.

«Это было сложное суперведомство, со сложной историей. Если бы не «ежовщина», то я бы оценил его роль однозначно позитивно. Но о «Большом терроре» при Ежове и трагедиях миллионов людей забывать нельзя, поэтому историческая роль НКВД СССР в целом видится мне весьма противоречивой», — подытожил эксперт.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).