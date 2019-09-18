«Руководитель военной разведки номер один»: какую роль в становлении советских спецслужб сыграл генерал Пётр Ивашутин

110 лет назад родился Герой Советского Союза Пётр Ивашутин, ставший одним из ярчайших сотрудников «СМЕРШ» и начальником ГРУ. Военные историки называют его наиболее успешным и заслуженным руководителем советских спецслужб в послевоенный период. Работать он начал слесарем на заводе, после чего служил в авиации, потом в военной контрразведке, был министром госбезопасности УССР, зампредом КГБ и почти четверть века возглавлял ГРУ. Под его руководством советская военная разведка превратилась в одну из самых эффективных спецслужб в мировой истории, отмечают эксперты.

Легендарный руководитель советской военной разведки Пётр Ивашутин родился в Брест-Литовске 18 сентября 1909 года. При рождении он получил фамилию Ивашутич, однако из-за ошибки в документах впоследствии он стал Ивашутиным.

Его отец происходил из Малороссии, а мать — из Белоруссии. Сам же он всю жизнь считал себя русским. В раннем детстве будущий разведчик вместе с родителями переехал в город Сновск Черниговской губернии, где его отец стал работать машинистом паровоза. Там Пётр учился сначала в семилетней школе, а затем в профессионально-техническом училище.

После выпуска Ивашутин некоторое время работал слесарем-путейцем, но мечтал продолжить образование. Однако сделать это в тот момент он не мог, поскольку в конце 1920-х годов в УССР проходила кампания по украинизации, а Ивашутин не знал украинского языка. В итоге его семья решила перебраться в Иваново-Вознесенск (сегодня — город Иваново).

Поступить в Иваново-Вознесенский политехнический институт сразу после переезда Ивашутину не удалось из-за отсутствия партийных рекомендаций. В результате молодому рабочему пришлось обратиться на биржу труда, где ему предложили вакансию слесаря на заводе «Сантехстрой».

Слесарь, лётчик, контрразведчик

Хотя работа на крупном предприятии была непростой, Петру Ивашутину она нравилась. Вскоре он возглавил бригаду и вступил в партию. В 1931 году по партийному призыву его направили в Красную армию, где он попал в учебное заведение, о котором мечтали многие молодые люди тех лет, — Сталинградскую школу военных лётчиков №7.

После завершения учёбы он получил направление в 107-ю авиационную бригаду Московского военного округа, где служил пилотом тяжёлых бомбардировщиков. В 1936 году Ивашутин совершил подвиг, благополучно посадив самолёт с неработающим двигателем.

Пётр Ивашутин — член экипажа бомбардировщика

© Фото из архива ГРУ ВС СССР

Вскоре Ивашутина направили для продолжения образования в Военно-воздушную академию им. профессора Н. Е. Жуковского. Он успешно начал учёбу и готовился к новому назначению в авиации, но в 1939 году в его жизни произошёл крутой поворот: на него обратили внимание в НКВД. В результате Ивашутин стал сотрудником военной контрразведки и был направлен на фронт для участия в Советско-финской войне в качестве заместителя начальника особого отдела 23-го стрелкового корпуса.

«Ивашутин сделал карьеру в ходе Зимней войны. Действия советских контрразведчиков во время боевых действий были весьма успешны», — рассказал в интервью RT историк спецслужб Александр Колпакиди.

«Смерть шпионам!»

Великую Отечественную войну Ивашутин встретил в Закавказье, куда весной 1941 года его направили для работы замначальником 3-го отдела Закавказского военного округа. На его базе был образован Закавказский (впоследствии — Кавказский и Крымский) фронт.

Ивашутин принимал участие в тяжёлых боях в районе Керчи. Осенью 1942 года его назначили заместителем начальника особого отдела Черноморской группы войск Северо-Кавказского фронта, а годом позже он возглавил управление «СМЕРШ» 47-й армии, а затем — Юго-Западного и 3-го Украинского фронтов.

Когда в Москве он принимал очередное назначение, возглавлявший советскую военную контрразведку Виктор Абакумов поинтересовался судьбой его семьи. Ивашутин признался, что ничего не слышал о родных с 1941 года. В итоге Абакумову удалось выяснить, что жена, родители и дети разведчика находятся в безопасном месте — в эвакуации в Ташкенте.

Удостоверение сотрудника Смерша

© Сергей Пятаков/РИА Новости

Во главе контрразведки фронта Ивашутину пришлось противостоять абверу в ходе битвы на Курской дуге, а затем принимать участие в освобождении от нацистов украинских и молдавских территорий.

Его подразделение успешно выявило десятки вражеских шпионов и разработало ориентировку, по которой можно было быстро определять нацистских агентов. Так, контрразведчики обратили внимание, что гитлеровцы вшивают диверсантам погоны в шов рукава, обтягивают материей пуговицы на нижнем белье, выдают офицерам 20 патронов к револьверам вместо двадцати одного. Подобные приметы позволяли выявлять лазутчиков.

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В начале 1944 года «смершевцы» Ивашутина провели поразительно дерзкую операцию. Советские офицеры под видом эсэсовцев и румынского жандарма, сопровождавших пленного командира РККА, проникли в оккупированную Одессу перед самым освобождением города и передали новые шифры для связи советским нелегалам, действовавшим в гитлеровских спецслужбах.

Именно Ивашутин инициировал переговоры с политическим руководством Румынии, приведшие к свержению диктатора Йона Антонеску и выходу страны из союза с рейхом. Это сохранило тысячи жизней и привело к дестабилизации тыла нацистов в Юго-восточной Европе.

В общей сложности осенью 1944 года на территории Румынии, Венгрии и Болгарии сотрудники «СМЕРШ» арестовали около 1100 агентов и диверсантов врага. Ещё 858 гитлеровских шпионов выявил «СМЕРШ» 3-го Украинского фронта в 1945 году в Вене.

После завершения войны Ивашутин возглавлял «СМЕРШ» Южной группы войск, управление контрразведки Министерства государственно безопасности по Группе советских оккупационных войск в Германии, а также военную контрразведку МГБ Ленинградского военного округа.

Новые задачи

В 1951 году Ивашутин был назначен заместителем начальника 3-го управления МГБ СССР, а в 1952 году — министром государственной безопасности Украинской ССР. По словам Колпакиди, на этой должности Ивашутин успешно боролся с местными националистами.

Как рассказывал сам Ивашутин в беседе с писателем Владимиром Лотой, в 1953 году перед отъездом из Киева в Москву он предупреждал местное правительство о том, что в будущем борьба с бандеровцами может возобновиться.

«Пройдут годы, осуждённые отбудут свои сроки. Далеко не все из них вернутся на Украину раскаявшимися. Вырастут дети и внуки репрессированных. В их душах сохранится обида за судьбу своих отцов и дедов... При мощной подпитке с Запада, на волне украинского национализма и русофобии бандеровщина возродится. Поэтому необходимо адекватное противодействие — политическое, экономическое и социальное, но особенно — идеологическое», — приводит Лота его слова в статье «Маршал военной разведки», опубликованной в газете «Красная звезда» в 2009 году.

Летом 1953 года Ивашутин вернулся в Москву на должность замначальника главного управления военной контрразведки МВД, после чего некоторое время возглавлял контрразведывательную работу в промышленности.

Пётр Ивашутин (справа) и генерал-лейтенант В.М. Руденко (в центре)

© Фото из архива ГРУ ВС СССР

После образования Комитета государственной безопасности при Совмине СССР Ивашутин в марте 1954 года возглавил управление экономической контрразведки, а в июне стал заместителем председателя КГБ.

По словам Колпакиди, Пётр Ивашутин имел шанс возглавить КГБ СССР и даже подняться ещё выше по карьерной лестнице, однако избрал другой путь, поскольку «не желал заниматься политикой».

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В 1962 году Ивашутин лично руководил операцией по пресечению изменнической деятельности полковника ГРУ Олега Пеньковского, работавшего на американскую и британскую разведки. Разоблачение предателя привело к масштабным кадровым перестановкам. Лишился своей должности и начальник Главного разведывательного управления Иван Серов.

После этого Ивашутин сам обратился в отдел административных органов ЦК КПСС по кадрам с просьбой о переводе в военную разведку. Эта работа являлась менее политизированной и была ему хорошо знакома.

В марте 1963 года Ивашутин был назначен начальником ГРУ и занимал этот пост рекордный срок — 24 года.

«Ивашутин быстро заработал в ГРУ непререкаемый авторитет. Это был наиболее эффективный и уважаемый руководитель советских спецслужб в послевоенное время», — подчеркнул Александр Колпакиди.

По словам эксперта, Ивашутин «всегда шёл в ногу со временем». Он перестроил работу ГРУ, провёл масштабное внедрение методов радиотехнической, авиационной, космической, военно-морской разведки.

«За каждым крупным успехом ГРУ в это время стоял лично Ивашутин», — отметил историк.

Военным разведчикам под руководством «Петра Великого» (так иногда начальника ГРУ называли подчинённые) удавалось получать ценнейшую информацию о западном оружии массового уничтожения, военном планировании в странах — членах НАТО и проводимых против СССР дезинформационных мероприятиях.

Начальник Первого главного управления КГБ СССР Владимир Крючков (слева) и Пётр Ивашутин (справа)

© Фото из архива ГРУ ВС СССР

В 1985 году за мужество, проявленное в годы Великой Отечественной войны, и деятельность по укреплению ВС СССР в послевоенный период Петру Ивашутину было присвоено звание Героя Советского Союза. До этого он бы отмечен тремя орденами Ленина, пятью орденами Красного Знамени, тремя орденами Красной Звезды и другими высокими наградами.

После долгих лет напряжённой службы здоровье Петра Ивашутина ослабло, возникли проблемы со зрением. В 1987 году он перешёл с должности начальника ГРУ в группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. А в 1992 году, после развала СССР, его отправили в отставку.

Ушёл из жизни Ивашутин 4 июня 2002 года в возрасте 92-х лет. В 2017 году его именем была названа улица в Москве.