«Икона нации» или «местечковый патриот»: кем на самом деле был Тарас Шевченко

180 лет назад из крепостной неволи был выкуплен поэт и художник Тарас Шевченко. Несмотря на свою популярность в советские времена, «Кобзарь» остаётся одним из национальных героев и для современной «декоммунизированной» Украины. Эксперты утверждают, что Шевченко уже давно стал мифом, и поэтому украинские учёные стараются не акцентировать внимание общественности на его личной жизни и качестве его произведений. О крутых поворотах в жизни крепостного, ставшего национальной легендой Украины, — в материале RT.

4 мая 1838 года, благодаря стараниям художников, поэтов и российской императорской семьи обрёл личную свободу молодой крепостной, которому впоследствии было суждено стать одним из символов украинской нации – Тарас Шевченко.

Отблагодарил своих освободителей бывший крепостной оригинально: о царской семье написал пасквиль и призвал утопить её в крови, а у хлопотавшего о нем друга-художника Ивана Сошенко соблазнил невесту. Несмотря на специфические личные качества и экстравагантное поведение, Шевченко долгие годы благополучно издавался в Санкт-Петербурге и уже при своей жизни стал чрезвычайно популярен, а после смерти и вовсе превратился в «икону» украинства.

«Я пас ягнята за селом»

Будущий поэт родился в 1814 году в селе Моринцы, под Звенигородом, в семье крепостного крестьянина Григория Шевченко, принадлежавшего племяннику Григория Потемкина — Василию Энгельгардту. Согласно семейной легенде, предки Шевченко были казаками. Когда Тарасу исполнилось два года, его родители переехали в село Кирилловка. В 1823 году умерла мать, а в 1825-ом — отец юного Тараса. Мальчику пришлось самостоятельно зарабатывать себе на пропитание. Он пас овец, прислуживал дьячку-учителю и дьячкам-малярам, выучившись при этом грамоте и основам рисования. Об этом периоде в своей жизни поэт писал: «Мені тринадцятий минало. Я пас ягнята за селом».

В 1829 году Шевченко стал личным слугой Павла Энгельгардта – сына графа Василия Энгельгардта, вместе с которым переехал жить в Вильно, а затем в Санкт-Петербург. Заметив у своего слуги способность к рисованию, полковник Энгельгардт решил сделать из него домашнего живописца и стал отдавать его в подмастерья художникам.

В 1836 году, рисуя в Летнем саду, Шевченко случайно познакомился с художником Иваном Сошенко. Тот пожалел талантливого крепостного и решил принять участие в его судьбе, представив Тараса живописцу Карлу Брюллову, поэту Василию Жуковскому и другим известным людям искусства.

Художник Иван Сошенко

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По свидетельствам современников, в это время Шевченко написал портрет генерала, обладавшего весьма непривлекательной внешностью. Военный, увидев, что художник не стал скрадывать его недостатки, картину выкупать отказался. Тогда Шевченко забрал портрет и отдал его в качестве вывески в парикмахерскую. Генерал узнал об этом, впал в ярость и обратился к Энгельгардту с предложением продать ему Тараса.

Шевченко такая перспектива испугала, и он попросил Брюллова помочь ему с освобождением. Брюллов обратился за помощью к Жуковскому, а тот, в свою очередь, — к жене Николая I Александре Федоровне.

В это время императрица как раз просила Брюллова написать портрет Жуковского. Было принято решение, что художник выполнит просьбу императрицы, и картину разыграют в лотерею между членами царской семьи. Так и произошло.

Императрица выделила на участие в розыгрыше портрета Жуковского 400 рублей, а её сын Александр и великая княгиня Елена Павловна — по 300. Еще 1400 рублей собрали гости. За эту колоссальную сумму (обычный крепостной стоил в первой половине XIX века от 100 до 200 рублей) и был выкуплен Шевченко, получивший, наконец, свободу.

Богемная жизнь

Став свободным человеком, Шевченко, по его собственным воспоминаниям, два месяца кутил, а затем стал учиться живописи уже на профессиональной основе. В 1843 году бывший крепостной получил степень свободного художника.

Стоит отметить, что молодой художник был весьма любвеобилен. На протяжении всей своей жизни он постоянно влюблялся, разочаровывался и снова влюблялся. Шевченко посвящал женщинам стихи и поэмы, писал их портреты и клялся в любви.

В 1838 году произошла одна некрасивая история между Тарасом и инициатором его освобождения Иваном Сошенко. Однажды в мастерской своего друга Шевченко увидел молодую натурщицу-немку (а по некоторым данным — невесту художника) Амалию Клоберг. Девушка приходилась племянницей квартирным хозяевам Сошенко, и тот собирался на ней жениться. Шевченко же, живя у друга, соблазнил 15-летнюю Амалию, что рассорило друзей и вынудило Шевченко съехать из квартиры.

Параллельно с живописью Шевченко начал делать первые литературные пробы. В 1840 году друзья издали «Кобзарь» – сборник его стихов на малороссийском наречии. В 1842-ом он написал поэму «Гайдамаки», наполненную натуралистичными описаниями сцен насилия, совершаемых крестьянскими и казацкими повстанцами в ХVIII веке.

В 1840-е Шевченко много путешествовал по Украине и работал художником в археографической комиссии при Киевском университете.

В 1846 году Тарас Шевченко сблизился с участниками так называемого Кирилло-Мефодиевского братства — тайной революционной организации, в состав которой входили филолог Пантелеймон Кулиш, историк Николай Костомаров, журналист Василий Белозерский и другие радикально настроенные представители малороссийской интеллигенции.

Кирилло-Мефодиевское братство

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Политические взгляды Шевченко в «кирилло-мефодиевский период» его жизни оцениваются историками неоднозначно. Если советскими учеными делался акцент на социалистических мотивах в политических воззрениях Шевченко, то исследователи из числа представителей украинской диаспоры в США и Канаде, а также историки независимой Украины обычно представляют Шевченко и других «кирилломефодиевцев» националистами.

Украинский журналист Андрей Самарский, исследующий политическое наследие Шевченко, не склонен видеть в нём ни социалиста, ни националиста, усматривая в идеях поэта стремление к справедливости, местечковый патриотизм и казацкий романтизм.

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Достаточно жесткие оценки идеологическим исканиям Шевченко дает известный украинский политолог Ростислав Ищенко. «Он не был социалистом. Просто Шевченко, подобно многим другим людям, хотел иметь больше, чем у него было, жить лучше. Попав крепостным холопом в Санкт-Петербург, он ходил по его улицам и завидовал окружающим. Вот эта зависть, вызванная ощущением социальной неполноценности, которую иногда пытаются выдавать за социалистические взгляды, и стала важным мотивом во многих его делах», — считает эксперт.

В 1847 году один из студентов, случайно попавший на заседание Кирилло-Мефодиевского братства, донёс о деятельности организации в правоохранительные органы, и она была разгромлена.

Шевченко к этому времени успел написать сатирическую поэму «Сон», в которой позволил себе личные оскорбительные выпады против царя, едко высмеял внешность царицы и высказался по поводу того, что всю императорскую семью неплохо было бы утопить в крови. Несмотря на это, Тарас не был приговорен ни к тюремному заключению, ни к каторге. Поэта отправили служить рядовым солдатом в Орскую крепость в Казахстане, еще и с правом выслужиться в офицеры – царь не воспринял всерьёз шевченковские вирши.

Национальный герой

По словам историков, служба Шевченко (сначала в Орской крепости, а затем – в Новопетровском) была не слишком обременительной.

Для командиров он был известным художником и поэтом из столицы, имеющим, к тому же, потенциальное право на офицерское звание. Поэтому относились к нему практически как к равному. Несмотря на то, что формально Шевченко было запрещено во время службы писать и рисовать, запрет этот постоянно нарушался. Кроме того, поэт регулярно участвовал в офицерских застольях, регулярно обедал у представителей командования дома, ходил на охоту, становился участником любовных интриг.

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Однако военной карьеры Шевченко категорически не желал, и самим фактом пребывания в армии, да ещё и на далеких границах, тяготился.

В 1850-е годы он стал просить своих петербургских покровителей похлопотать о его увольнении. В 1857-ом, благодаря усилиям вице-президента Академии Художеств Федора Толстого, Шевченко был освобождён и вернулся в Санкт-Петербург, где продолжил литературную деятельность и разработал учебник «южнорусского» языка для детей.

В Санкт-Петербурге Шевченко пытался найти невесту и жениться, но в семейных делах так и не преуспел. Женщины неоднократно отвечали ему отказом, а крепостная служанка Лукерья, которой по просьбе Шевченко дали вольную его друзья, принимала от поэта дорогие подарки, а потом изменила ему с нанятым для неё же репетитором.

В 1861 году, в возрасте 47 лет, поэт умер. Причиной его смерти стала водянка, вызванная, по мнению некоторых историков, злоупотреблением алкоголем. Его похоронили в Санкт-Петербурге, однако затем, согласно завещанию, прах поэта перевезли на Украину, под Канев.

Национальная легенда как результат пропаганды

При жизни Тарас Шевченко был достаточно популярен – на фоне интереса российского общества к малороссийском тематике — однако критики, в частности, Виссарион Белинский, реагировали на него прохладно, видя в его поэзии узкий провинционализм.

«У Шевченко были средние стихи, средние картины, у него не было склонности к философии. Даже попытки использовать народный язык в литературных целях у других писателей и поэтов были более удачные — например, у Котляровского», — отметил Ростислав Ищенко.

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«Тарас Шевченко способствовал становлению литературного украинского языка. Однако, когда мы говорим, что он украинский поэт, мы часто забываем о том, что он ещё и русский писатель. Вся его проза написана именно на русском языке. Более того, судя по дневнику и письмам, Шевченко на русском языке даже мыслил. Правда, проза Шевченко на русском языке — среднего уровня. Что же касается поэзии, то нужно понимать, с чем мы её сравниваем. Для украинской литературы своего времени это была вершина. Однако до произведений русской литературы тех же лет она всё же недотягивает», — подчеркнул в беседе с RT доктор филологических наук, академик Академии Российской словесности Александр Ужанков.

С началом революционных событий на Украине в 1917 году интерес к личности Шевченко резко вырос. Сначала популяризацией его творчества занялись в Украинской Народной Республике, затем, в рамках политики украинизации, — в Советском Союзе. За «революционные» мотивы в творчестве Шевченко ценил даже Владимир Ленин.

Украинский поэт стал одной из первых исторических личностей, удостоенных памятника в послереволюционной России — в 1918 году его скульптура была установлена на Трубной площади в Москве.

В советское время к 1985 году совокупный тираж только «Кобзарей» Шевченко составил свыше 8 млн экземпляров.

Сегодня названные в часть Шевченко улицы и площади есть практически в каждом населенном пункте Украины, ему установлено свыше тысячи памятников во всём мире.

Памятник Тарасу Шевченко в Москве

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«Шевченко для Украины сегодня — икона и национальная легенда. Но это во многом результат пропаганды. Его в лицо все знают, но лишь немногие могут процитировать хотя бы два — три его стихотворения. Творчество Шевченко стараются даже не изучать слишком глубоко, чтобы не признавать, что оно не столь выдающееся, как это обычно принято говорить», — резюмировал Ищенко.