В Раде осудили решение украинского суда по символике СС «Галичина»

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» раскритиковала решение апелляционного суда, согласно которому символика дивизии СС «Галичина» не является нацистской. Как заявили депутаты, таким шагом суд разрешил «открыто популяризировать деятельность эсэсовцев на Украине».

«Показательно, что это чудовищное решение было принято по иску Института национальной памяти. Этот орган тоталитарной пропаганды во главе с Вятровичем — Дробовичем превратился в главного идеолога реабилитации нацизма на Украине», — говорится в заявлении партии.

В ОПЗЖ отметили, что поощрение исторических фальсификаций и реабилитация эсэсовских дивизий «открывает путь к превращению нацизма в официальную идеологию на Украине».

Партия потребовала уволить Антона Дробовича с поста директора Института национальной памяти и расформировать учреждение за «античеловеческую и антиукраинскую пропагандистскую деятельность».

В мае Окружной административный суд Киева принял решение, согласно которому необходимо было считать противоправными заявления о том, что символика 14-й дивизии СС «Галичина» не является символикой нацистского режима.

Тогда суд обязал Украинский институт национальной памяти и его должностных лиц воздержаться от распространения такого заключения.

Однако 23 сентября Шестой апелляционный суд Киева отменил решение первой инстанции, которым символика 14-й дивизии СС «Галичина» была признана нацистской.