В Раде осудили решение украинского суда по символике СС «Галичина»
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«Показательно, что это чудовищное решение было принято по иску Института национальной памяти. Этот орган тоталитарной пропаганды во главе с Вятровичем — Дробовичем превратился в главного идеолога реабилитации нацизма на Украине», — говорится в заявлении партии.
В ОПЗЖ отметили, что поощрение исторических фальсификаций и реабилитация эсэсовских дивизий «открывает путь к превращению нацизма в официальную идеологию на Украине».
Партия потребовала уволить Антона Дробовича с поста директора Института национальной памяти и расформировать учреждение за «античеловеческую и антиукраинскую пропагандистскую деятельность».
В мае Окружной административный суд Киева принял решение, согласно которому необходимо было считать противоправными заявления о том, что символика 14-й дивизии СС «Галичина» не является символикой нацистского режима.
Тогда суд обязал Украинский институт национальной памяти и его должностных лиц воздержаться от распространения такого заключения.
Однако 23 сентября Шестой апелляционный суд Киева отменил решение первой инстанции, которым символика 14-й дивизии СС «Галичина» была признана нацистской.