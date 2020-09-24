В Раде осудили решение украинского суда по символике СС «Галичина»

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Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» раскритиковала решение апелляционного суда, согласно которому символика дивизии СС «Галичина» не является нацистской. Как заявили депутаты, таким шагом суд разрешил «открыто популяризировать деятельность эсэсовцев на Украине».
В Раде осудили решение украинского суда по символике СС «Галичина»
  • © REUTERS/Valentyn Ogirenko

«Показательно, что это чудовищное решение было принято по иску Института национальной памяти. Этот орган тоталитарной пропаганды во главе с Вятровичем — Дробовичем превратился в главного идеолога реабилитации нацизма на Украине», — говорится в заявлении партии.

В ОПЗЖ отметили, что поощрение исторических фальсификаций и реабилитация эсэсовских дивизий «открывает путь к превращению нацизма в официальную идеологию на Украине».

Партия потребовала уволить Антона Дробовича с поста директора Института национальной памяти и расформировать учреждение за «античеловеческую и антиукраинскую пропагандистскую деятельность».

В мае Окружной административный суд Киева принял решение, согласно которому необходимо было считать противоправными заявления о том, что символика 14-й дивизии СС «Галичина» не является символикой нацистского режима.

Тогда суд обязал Украинский институт национальной памяти и его должностных лиц воздержаться от распространения такого заключения.

Однако 23 сентября Шестой апелляционный суд Киева отменил решение первой инстанции, которым символика 14-й дивизии СС «Галичина» была признана нацистской.

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