Суд Киева признал нацистской символику дивизии СС «Галичина»

Окружной административный суд Киева (ОАСК) принял решение, согласно которому необходимо считать противоправными заявления о том, что символика 14-й дивизии СС «Галичина» не является символикой нацистского режима.

Как пишет УНИАН, таким образом суд признал противоправным заключение Украинского института национальной памяти от 16 мая 2017 года о том, что символика 14-й гренадерской дивизии войск СС «Галичина» (1-й украинской дивизии УНА) не является нацистской.

«После полной и всесторонней оценки материалов дела, их объективного рассмотрения на судебном заседании, ОАСК признал противоправными действия ответчика о предоставлении заключения о том, что символика 14-й гренадерской дивизии войск СС «Галичина» (1-й украинской дивизии УНА) в соответствии с действующим законодательством Украины, не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, распространение которой запрещено на Украине», — говорится в решении.

Суд обязал Украинский институт национальной памяти и его должностных лиц воздержаться от распространения указанного заключения.

В качестве истца по делу выступал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Он пытался добиться в судебном порядке наказания для депутата Верховной рады Владимира Вятровича. Ранее Вятрович, который занимал пост главы Украинского института национальной памяти, отказался признавать нацистской символику украинской дивизии СС.

Подробности — в материале RT.