Суд Киева отменил решение о признании нацистской символики СС «Галичина»

Шестой апелляционный суд Киева отменил решение первой инстанции, которым символика 14-й дивизии СС «Галичина» была признана нацистской.

«Коллегия судей Шестого апелляционного суда Киева отменила решение суда первой инстанции», — цитирует суд ТАСС.

Основания для отмены опубликуют «после подготовки полного текста решения».

Как пишут «Украинские новости», представляющая интересы истца адвокат Людмила Браславская намерена подавать на решение апелляционного суда кассационную жалобу в Верховный суд.

При этом она рассказала, что в её адрес поступали угрозы. В частности, ей отправили изображение с символикой дивизии СС «Галичина» и «текст с напоминанием о том, что все враги и предатели Украины будут наказаны».

27 мая Окружной административный суд Киева принял решение, согласно которому необходимо считать противоправными заявления о том, что символика 14-й дивизии СС «Галичина» не является символикой нацистского режима.

Тогда суд обязал Украинский институт национальной памяти и его должностных лиц воздержаться от распространения такого заключения.