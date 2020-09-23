Суд Киева отменил решение о признании нацистской символики СС «Галичина»

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Шестой апелляционный суд Киева отменил решение первой инстанции, которым символика 14-й дивизии СС «Галичина» была признана нацистской.
Суд Киева отменил решение о признании нацистской символики СС «Галичина»
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«Коллегия судей Шестого апелляционного суда Киева отменила решение суда первой инстанции», — цитирует суд ТАСС.

Основания для отмены опубликуют «после подготовки полного текста решения».

Как пишут «Украинские новости», представляющая интересы истца адвокат Людмила Браславская намерена подавать на решение апелляционного суда кассационную жалобу в Верховный суд.

При этом она рассказала, что в её адрес поступали угрозы. В частности, ей отправили изображение с символикой дивизии СС «Галичина» и «текст с напоминанием о том, что все враги и предатели Украины будут наказаны».

27 мая Окружной административный суд Киева принял решение, согласно которому необходимо считать противоправными заявления о том, что символика 14-й дивизии СС «Галичина» не является символикой нацистского режима.

Тогда суд обязал Украинский институт национальной памяти и его должностных лиц воздержаться от распространения такого заключения.

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