Туманные формулировки: почему Верховный суд Украины обязал Зеленского говорить на украинском языке

Президент Украины Владимир Зеленский во время исполнения служебных обязанностей обязан использовать государственный язык. Такое решение вынес Верховный суд Украины. Поводом для разбирательства стало выступление украинского лидера на русском языке в мае 2019 года. Однако, согласно решению суда, президент не понесёт за это юридической ответственности, поскольку речь идёт о политическом, а не служебном мероприятии. По мнению экспертов, суд намеренно дал предельно размытое определение, чтобы оправдать Зеленского и закрыть дело. Вместе с тем, по мнению политологов, иск против главы государства стал прямым следствием той политики, которую проводят с 2014 года власти Украины, включая самого Зеленского.

Верховный суд Украины обязал президента страны Владимира Зеленского использовать государственный язык во время исполнения служебных обязанностей. Как сообщила пресс-служба суда, такое решение было вынесено по итогам рассмотрения иска, направленного активистом Сергеем Мельничуком, в котором он просил признать выступление президента 23 мая 2019 на форуме интернет-деятелей iForum 2019 на негосударственном языке противоправным.

Суд отказал в удовлетворении иска в полном объёме, но указал на то, что при исполнении служебных обязанностей Зеленский обязан общаться только на государственном языке.

В сообщении ВС уточняется, что за действия, совершённые не во время выполнения президентских полномочий, а в рамках политической деятельности, глава государства несёт «политическую, а не юридическую ответственность».

Здание Верховного суда Украины

Reuters

© Valentyn Ogirenko

«Учитывая изложенное, суд закрыл производство по делу, поскольку заявленные истцом требования не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства», — говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда Украины.

Напомним, в 2019 году украинский активист Сергей Мельничук обратился в суд с требованием признать неконституционной практикой выступление Зеленского на русском языке на IT-форуме в мае 2019 года. Истец аргументировал своё требование тем, что глава государства якобы нарушил законодательство в сфере применения государственного языка, а также 24 статью украинской Конституции, в которой говорится о недопустимости привилегий по признакам пола, расы или этнической принадлежности. Якобы, использовав русский язык, президент создал привилегии для одного из нацменьшинств страны, что может в перспективе нести угрозу территориальной целостности Украины. При этом суд первой инстанции изначально отказал Мельничуку в удовлетворении иска, не найдя в нём должного обоснования предъявленных обвинений.

Как отметил источник RT в партии «Батькивщина», суд намеренно выбрал максимально туманную формулировку, чтобы оправдать главу государства.

«Термин «политическая ответственность» означает, что чиновник ни за что не отвечает, рискует только своим рейтингом. Надо сказать, что в политическом плане использование русского языка может даже принести политические бонусы, поскольку восток и юг страны говорят на русском», — отметил источник.

В то же время вердикт Верховного суда возмутил представителя партии «Голос».

«Все чиновники на Украине обязаны говорить на государственном языке, но так оказалось, что это не касается президента. Это всё, что нужно знать о культуре политики в стране», — заявил собеседник RT.

По мнению президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, Верховный суд Украины дал предельно размытую формулировку.

«Не обозначено чётко, когда Зеленский исполняет президентские обязанности и что является политической ответственностью. Например, когда он идёт по улице и разговаривает с избирателями, является ли это исполнением президентских обязанностей или это решение суда распространяется только во время официальных мероприятий?», — задался вопросом эксперт в разговоре с RT.

«Украинский — это только для публики»

Использование украинскими чиновниками и политиками русского языка — достаточно частое явление. В декабре 2019 года омбудсмен по защите государственного языка (тогда этот пост занимала Татьяна Монахова. — RT) даже пригрозила госслужащим штрафами за выступления на русском языке. Она пояснила, что человек, публично выступающий в качестве представителя власти, обязан использовать государственный язык.

«Если он нарушает эту норму закона, то на него могут пожаловаться. Мы будем рассматривать жалобу, сначала проводить разъяснительную беседу, а не поможет — выпишем штраф. Максимальный штраф, как я уже сказала, — 700 необлагаемых минимумов», — заявила она.

Также уполномоченная по защите госязыка добавила, что её подчинённые будут мониторить информационное пространство в поисках случаев использования чиновниками иных языков, кроме государственного.

Арсен Аваков

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Впрочем, некоторые украинские государственные деятели всё равно порой не могут удержаться от использования русского языка.

К примеру, бессменный глава МВД Украины Арсен Аваков ведёт свою публичную страницу в Facebook на русском языке. Министр регулярно пишет в социальной сети о профессиональных вопросах, а также выкладывает видеозаписи своих рабочих встреч и поездок, во время которых он также общается на русском языке.

В 2019 году мэр Киева Виталий Кличко стал объектом шуток в социальных сетях после того, как не смог вспомнить, как на украинском языке называется Институт судебных экспертиз.

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В 2020 году интернет облетела видеозапись, на которой экс-президент Украины, а ныне депутат Рады Пётр Порошенко ругался на русском языке с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой. К слову, прокурор вела спор тоже на русском, а не на украинском языке.

Как отметил Ростислав Ищенко, на публике украинские чиновники используют в основном украинский язык, однако в быту большинство продолжает общаться на русском. Такое же мнение высказал источник RT в партии «Слуга народа».

«Сам Зеленский плохо говорил по-украински до тех пор, пока не стал президентом. На русском в быту говорят многие политики нынешней администрации. Украинский — это только для публики. Причем многие до сих пор не могут на хорошем уровне освоить мову», — рассказал он.

Языковая дискриминация

Курс на запрет использования русского языка в публичной сфере начал активно проводиться на Украине именно во время президенства Петра Порошенко и был продолжен Владимиром Зеленским.

«Евромайдан», по итогам которого на Украине в 2014 году произошёл госпереворот, проходил во многом именно под антироссийскими и антирусскими лозунгами. Сразу после смены власти украинский парламент принял постановление об отмене закона 2012 года об основах государственной языковой политики. Этот закон позволял наделять статусом регионального тот язык, который является родным по крайней мере для 10% населения той или иной области страны.

Однако тогда отмену закона заблокировал Александр Турчинов, занимавший в то время пост и.о. президента. Политик заявил, что хотя закон о языках был «несбалансированным», он не станет подписывать решение Рады до тех пор, пока не будет подготовлен новый законопроект, который позволит развиваться всем языкам на Украине.

Акция сторонников евроинтеграции Украины на Площади Независимости в Киеве

РИА Новости

© Андрей Стенин

«Украинский язык является общегосударственным, но никаких ограничений по языковым, национальным признакам, по тому, кто ходит в какую церковь и принадлежит к какой конфессии, в Украине не будет. И демократическая власть это чётко всем гарантирует», — заявил тогда Турчинов.

Впрочем, этому обещанию не суждено было сбыться. В частности, в 2017 году вступил в силу закон «Об образовании», запрещающий вести преподавание на русском языке начиная с пятого класса.

В том же году власти ввели языковые квоты для СМИ, согласно которым не менее 75% эфира центральных телеканалов должно вестись на украинском языке.

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А в 2018 году Конституционный суд Украины вынес решение о признании закона от 2012 года об основах государственной языковой политики неконституционным. В связи с этим норма просто утратила силу.

В 2019 году тема защиты статуса госязыка стала одной из центральных тем предвыборной кампании Петра Порошенко, лозунгом политика стали слова: «Армия, язык, вера». Хотя это не помогло Порошенко выиграть выборы, он успел незадолго до своего поражения подписать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно закону, украинский язык должен использоваться практически во всех сферах жизни, кроме личного общения.

Впрочем, Владимир Зеленский продолжил курс предшественника и в марте 2020 года подписал закон «О полном общем среднем образовании». Документом предусматривается постепенное сокращение преподавания предметов на языках национальных меньшинств, включая русский.

Ученик на уроке украинского языка

РИА Новости

© Андрей Иглов

Однако эксперты сомневаются в успешности проводимой Киевом политики.

«Если бы усилия властей Украины по переучиванию русскоязычного населения имели успех, то не нужно было бы вводить всё новые запреты. Если бы украинская власть действовала умно, она проводила бы украинизацию постепенно. Но отдельным сумасшедшим националистам захотелось, чтобы все в одночасье заговорили на украинском», — отметил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.

«Есть ощущение, что усилия властей Украины по переучиванию русскоязычного населения менее успешны, чем раньше. Конечно, курс на вытеснение русского языка будет продолжен, однако в будущем это вызовет новый конфликт — уже между проевропейской интеллигенцией и националистическими кругами», — уверен эксперт.