Блокировка НАТО: к чему могут привести разногласия Будапешта и Киева по языковому вопросу

Венгрия готова разблокировать работу комиссии Украина — НАТО, если украинские власти решат вопрос об образовании на родном языке в пользу закарпатских венгров. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Ранее Будапешт неоднократно накладывал вето на заявления НАТО по Украине и блокировал работу совместной комиссии из-за несогласия с языковой политикой Киева. Эксперты отмечают, что Зеленский самоустраняется от решения языковой проблемы, опасаясь реакции националистов, а европейские партнёры всё больше разочаровываются в Киеве.

Будапешт готов разблокировать работу комиссии Украина — НАТО, как только Киев урегулирует существующие проблемы в сфере языковой и образовательной политики, касающиеся венгерского меньшинства в Закарпатье. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

«Мы с удовольствием решили бы проблемные вопросы по НАТО, с радостью отказались бы от нашего вето. Для этого нужно только одно: чтобы закарпатские венгры сообщили нам, что вопросы языка и закона об образовании решены положительно для них», — приводят слова Сийярто украинские СМИ.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что решение указанных вопросов является условием возможной встречи Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«К этой встрече нужно относиться серьёзно, чтобы она не была бессмысленной. Сначала мы хотим достичь предварительных договорённостей о добрососедских отношениях, для этого важны результаты заседаний комиссий... Если эти заседания будут успешными, мы сможем договориться о встрече лидеров двух стран», — подчеркнул Сийярто.

Венгерское вето

Напомним, что отношения Киева и Будапешта обострились после принятия на Украине законов о языке и образовании, которые существенно ограничивают использование языков проживающих в стране национальных меньшинств.

В 2017 году экс-президент Украины Пётр Порошенко подписал закон «Об образовании», который предусматривал переход всего процесса обучения на украинский язык к 2020 году. Тогда обеспокоенность этим законом выразили в России, Венгрии, Румынии, Болгарии, Молдавии и Греции, а в Польше пообещали следить за применением его положений.

Петер Сийярто

Reuters

© Adriano Machado

В правительстве Венгрии тогда заявили, что Украина может потерять друга из-за принятия этого документа. Несмотря на это, Порошенко заявил, что положения закона не нарушают международных обязательств по отношению к нацменьшинствам.

Из-за возникших противоречий Будапешт с октября 2017 года несколько раз блокировал проведение саммитов Украина — НАТО. В июне 2018 года Петер Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать работу комиссии до тех пор, пока Киев не выполнит три условия. Они заключались в продлении переходного периода по внедрению украинского как единственного языка образовательного процесса в школах, в отказе от распространения новых языковых норм на частные школы и в налаживании диалога с представителями венгерской диаспоры.

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Однако в 2019 году, на исходе своего президентского срока, Порошенко подписал ещё один языковой закон — об исключительном использовании украинского языка во всех сферах общественной жизни. Этот шаг раскритиковали в Венецианской комиссии Совета Европы. Эксперты организации заявили, что данный документ не может обеспечить баланс между распространением украинского языка и соблюдением языковых прав меньшинств в республике.

В октябре 2019-го Будапешт наложил вето на совместное заявление постпредов стран НАТО по Украине, мотивируя это отказом Киева изменить закон о языке.

В комментарии RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов констатировал, что ситуация с противостоянием Будапешта и Киева по вопросу украинской языковой политики приобрела затяжной характер. По его словам, Украина не спешит реагировать на заявления официальных лиц Венгрии.

«В то же время Будапешт не придумывает ничего нового, а продолжает заявлять о необходимости изменения позиции Киева и блокировать работу комиссии Украина — НАТО, хотя, как член ЕС и сосед Украины, имеет куда больше возможностей, арсенала, методов влияния на украинскую власть. Можно констатировать, что Венгрия не до конца уверена в своей внешнеполитической позиции и, исходя из этого, достаточно деликатно подходит к этому вопросу, чтобы не вызывать слишком большого недовольства среди своих европейских партнёров», — отметил политолог.

Преемственность политики



Несмотря на то что языковая политика Киева вызвала неприятие соседних стран и привела к обострению в отношениях с Венгрией, администрация Владимира Зеленского продолжила претворять её в жизнь.

Так, в марте 2020 года Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании». Этот документ, как отметили в офисе президента, «вводит практические инструменты, которые помогут воплотить образовательную реформу, объявленную в 2017 году». Закон предусматривает постепенное сокращение преподавания предметов на языках национальных меньшинств, включая русский.

Владимир Зеленский

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Согласно его положениям, учиться на своём родном языке меньшинствам можно будет только в начальной школе. Для нацменьшинств, говорящих на языках стран — членов ЕС, с 5-го класса не менее 20% учебного процесса должно проводиться на украинском языке, с постепенным увеличением этого показателя до 40% к 9 классу. В старшей школе на преподавание на украинском языке должно приходиться не менее 60% от годового объёма учебных часов.

Стоить отметить, что для русского языка эта норма была определена в 20% предметов на русском языке, начиная с 5-го класса, а остальные 80% занятий должны будут проводиться на украинском.

Источник RT в партии «Батькивщина» отмечает, что, если статус регионального дадут только венгерскому языку, это может привести к расколу в стране.

«Если Зеленский пойдёт на уступки закарпатским венграм и не поддержит население юго-востока, то это может привести к падению рейтинга президента. В результате получится, что с жителями запада считаются, а с жителями востока — нет. При этом придать статус регионального языка русскому Зеленскому не позволят националисты», — рассказал собеседник RT.

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В свою очередь, замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев отметил, что данная ситуация в первую очередь демонстрирует слабость Украины, которая, существенно ограничивая использование языков нацменьшинств на территории страны, ставит себя в неудобное положение не только перед Россией, но и перед ЕС.

«Сегодня для Венгрии довольно остро стоит национальный вопрос, что даёт радикальным элементам венгерского политического поля прекрасный повод для борьбы с Украиной. Позиции и потенциал Будапешта растут, его позиции в ЕС укрепляются. Это связано с тем, что Евросоюз разочарован в Украине, которая не способна объяснить языковую политику, направленную против меньшинств», — подчеркнул политолог.

Денис Денисов напомнил, что Владимир Зеленский занимает пост президента уже более года, однако не предпринял каких-либо шагов по изменению языковой политики.

«Если бы у Зеленского была политическая воля и заинтересованность в том, чтобы предоставить права и возможности закарпатским венграм и другим представителям национальных меньшинств для свободного образования, это было бы уже реализовано. Президент и его окружение, опасаясь последствий от полулегальных националистических структур, избегают решения этого вопроса», — отметил специалист.

По мнению политолога, Зеленский будет избегать принятия каких-либо решений, полагая отсутствие каких-либо действий лучшей стратегией в отношении этой проблемы. Однако, если возникнет потребность в дальнейшей интеграции Украины в НАТО, вето Будапешта будет пересмотрено и без дополнительных условий, считает Денисов.

«Если США захотят, чтобы Венгрия убрала вето, то это произойдёт. Данное решение не будет зависеть от Киева или Будапешта», — считает политолог.

При этом Андрей Суздальцев отметил, что ни одна из сторон не готова отступить, что делает ситуацию патовой.

«Венгрия от своих позиций не отойдёт, что будет огромным препятствием для Украины. Зеленский не пойдёт на такой шаг, потому что если он сделает поблажки венграм, то надо это сделать полякам, румынам, а также русским. Такой этнический национализм всегда заводит в тупик самих его носителей, разрушает любое государство. Несомненно, Зеленский будет пытаться поднимать вопрос о том, чтобы Украина вступила в НАТО, но с каждым днём недоброжелателей у Украины в ЕС становится всё больше», — заключил политолог.