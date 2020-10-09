Верховный суд Украины обязал Зеленского говорить на украинском языке

Большая палата Верховного суда Украины обязала украинского президента Владимира Зеленского говорить на украинском языке при исполнении своих служебных полномочий, сообщает пресс-служба инстанции.

«Большая палата ВС указала на то, что при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке», — говорится в заявлении в Facebook.

Уточняется, что в суд поступил иск от гражданина, который «просил признать противоправным общение президента Украины 23 мая 2019 года на форуме интернет-деятелей iForum 2019 на негосударственном языке».

В указанном иске также содержалось требование об использовании Зеленским в дальнейшем при исполнении обязанностей президента исключительно украинского языка.

Изначально Кассационный суд отказал истцу в удовлетворении требований в полном объёме, однако Большая палата удовлетворила его апелляционную жалобу.

В то же время в Верховном суде Украины отметили, что Зеленский в рамках своей политической деятельности несёт политическую, а не юридическую ответственность.

В марте Зеленский подписал закон об общем среднем образовании, который предусматривает постепенное сокращение на Украине преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.

При этом в декабре 2019 года Зеленский заявлял, что украинские граждане могут разговаривать на любых языках, включая русский.