Зеленский подписал закон об образовании

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
Зеленский подписал закон об образовании
  • © president.gov.ua

«Возвращено с подписью от президента», — говорится в карточке проекта на сайте Верховной рады.

16 января украинский парламент принял закон конституционным большинством в 327 голосов.

Согласно документу, для представителей нацменьшинств, языки которых не являются официальными в ЕС, на госязыке будет проходить не менее 80% годового обучения по программам базового и профильного среднего образования.

Россия призвала ООН, ОБСЕ и Совет Европы отреагировать на инициативу. В МИД подчеркнули, что в наиболее жёсткие условия она ставит именно русскоговорящих детей.

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