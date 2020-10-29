На Украине опасаются отмены безвизового режима с ЕС из-за решения КС

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Посол Украины при ЕС Николай Точицкий написал письмо вице-премьеру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной, в котором заявил об угрозе отмены безвизового режима с Евросоюзом из-за решения Конституционного суда (КС) страны по закону о коррупции.
На Украине опасаются отмены безвизового режима с ЕС из-за решения КС
  • Reuters

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на письмо.

Как отметил посол, решение Конституционного суда Украины о признании не соответствующей Конституции значительной части норм закона «О предотвращении коррупции» вызвало беспокойство на Западе.

«Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима», — написал Точицкий.

Ранее СМИ писали, что Конституционный суд Украины признал незаконным электронное декларирование и лишил полномочий Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

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