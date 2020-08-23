На «эффективное правосудие»: США выделят ещё $4 млн на поддержку судебной реформы на Украине

Агентство США по международному развитию планирует продлить срок действия программы «Новое правосудие» по продвижению судебной реформы на Украине, которая началась ещё в 2016 году, и выделить на неё дополнительные $4 млн. Как говорится в документе, с которым ознакомился RT, в рамках проекта оказывается помощь украинским властям и учреждениям судебного сектора для создания «условий эффективного правосудия». Однако политологи указывают, что последние реформы не повышают доверие граждан к судебной системе.

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует расширить программу по продвижению судебной реформы на Украине «Новое правосудие». Организация намерена увеличить бюджет проекта с $21 млн до $25 млн и продлить срок его действия до 30 сентября 2021 года. RT ознакомился с документом USAID, обосновывающим причины расходов.

«Настоящий запрос предусматривает увеличение максимальной стоимости контракта на $4 млн, c $21 193 693 до $25 193 693, а также перенос даты окончания срока действия контракта с 7 февраля 2021 года на 30 сентября 2021 года», — сообщают в американском агентстве.

Программу на Украине реализует компания Chemonics International, которая с 2016 года оказывает поддержку правительству и парламенту республики, а также представителям гражданского общества и СМИ.

«Согласно контракту в существующем виде, компания Chemonics помогает органам судебной власти, правительству, парламенту, юридическим коллегиям, школам права, гражданскому обществу, СМИ и гражданам в создании условий для установления независимой, подотчётной, прозрачной и эффективной системы правосудия, поддерживающей принцип верховенства права, а также в борьбе против коррупции на Украине», — говорится в документе.

Предполагается, что благодаря дополнительному финансированию Chemonics расширит помощь украинским властям и учреждениям судебного сектора. Это станет реакцией на последние меры в сфере судебной реформы, уточняют в USAID. Речь идёт о стремлении Киева «создать при международном участии новые механизмы урегулирования арбитражных и коммерческих споров и перезапустить ключевые институты, обеспечивающие самостоятельность судебной власти».

Американская программа «Новое правосудие» на самом деле направлена на то, чтобы контролировать судебную систему Украины через некоммерческие организации и гражданских активистов, считает политолог Иван Мезюхо.

«Этим делом USAID и другие американские структуры занимаются на Украине десятилетиями. Мы видели, к чему привела активность США в стране в 2013—2014 годах. Несмотря на то что интерес к Украине сейчас несколько ослаб, Вашингтон не собирается прекращать реализацию своих проектов и действует на перспективу. США оказывают всестороннюю помощь лицам и юридическим организациям, которые так или иначе готовы сотрудничать с ними за деньги. А таких на Украине немало. Так что конкуренция за освоение этих средств будет большая», — рассказал он в беседе с RT.

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв подчеркнул, что задачи, изначально заявленные в подобных американских проектах, не всегда соответствуют действительности.

«Расхождение между официальными и реальными целями может быть очень даже серьёзным. Подобные программы принимаются на законодательном уровне, финансируются из бюджета, а затем отдаются на откуп различным структурам. И те, в свою очередь, проводят свою политику, как правило, не столь открытую», — добавил он.

USAID

Flickr

© U.S. Department of Agriculture

Сомнительные успехи

Программа «Новое правосудие» оказалась весьма успешной, утверждают в USAID. В агентстве подчёркивают, что она способствовала продвижению поправок к Конституции Украины, благодаря которым была перестроена судебная система.

Кроме того, при содействии американского агентства в республике появилась Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) — государственный орган, ответственный за выбор новых должностных лиц и проверку квалификации действующих судей. Также в рамках программы в 2017 году был определён состав Верховного суда, а в 2019 году создан Высший антикоррупционный суд.

«Программа «Новое правосудие» обеспечила выработку у правительства Украины, других доноров и международных финансовых учреждений «единого понимания» структуры и процесса формирования нового Высшего антикоррупционного суда, сегодня воспринимаемого как наиболее независимый и неподверженный коррупции суд в истории Украины, что стало возможным при активном участии международных экспертов, которые помогали отбирать и проверять кандидатов на судейские должности», — говорится в документе USAID.

Работа над судебной реформой на Украине началась ещё в 2014 году при действующем в то время президенте Петре Порошенко. Реформирование системы являлось одним из требований участников «евромайдана». Администрация, пришедшая к власти после госпереворота, планировала обновить судейский состав, снизить коррупцию и приблизить судопроизводство к европейским стандартам. В 2016 году в Минюсте страны заявили, что реформа завершится в течение трёх лет.

Ряд предложенных нововведений противоречил Конституции Украины. В результате в основной закон внесли поправки. Так, был ограничен иммунитет судей, введён институт конституционной жалобы, была установлена адвокатская монополия на представительство и защиту в судах прав физических и юридических лиц.

Однако, несмотря на проведённую работу, отношение граждан к судебной системе существенно не улучшилось. Социологический опрос, проведённый в 2018 году Киевским международным институтом, показал, что 78,5% участников не доверяют судам. Лишь менее 1% респондентов назвали реформу успешной.

Нынешний украинский глава Владимир Зеленский также был недоволен преобразованиями и объявил о перезапуске реформы. В ноябре 2019 года был принят соответствующий закон.

«Украинское общество требует быстрого и качественного расследования дел топ-коррупционеров. Однако из-за неуклюжей судебной реформы мы не получили перезагрузки судебной системы. Только решительными мерами возможно заставить принимать законы. Такими мерами являются еженедельные лишения судейских мантий», — сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский

Reuters

© Sergey Dolzhenko

28 июля глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили представил свою концепцию судебной реформы. Он предложил, упразднить Конституционный суд и сократить нынешние 764 суда до не более 200.

По словам Саакашвили, украинские суды оторваны от реальной жизни граждан. В связи с этим он намерен максимально упростить систему и создать инструменты по контролю за коррупцией.

«Судебная власть превратилась в элитную службу, обслуживающую денежные потоки разных финансовых кланов. Она уже очень далека от проблем простых украинцев и общественных интересов», — сказал политик.

Как считает политолог Юрий Рогулёв, судебная реформа на Украине до сих пор не привела к поставленным целям и не оправдала затраченные на неё средства западных партнёров Киева. Процесс не сдвигается с мёртвой точки даже при четырёхлетней «поддержке» Соединённых Штатов, отметил он.

Иван Мезюхо, в свою очередь, предположил, что в Вашингтоне не верят в справедливое судопроизводство на Украине, однако продолжат действовать в этой сфере.

«Судебная реформа сводится к тому, чтобы судами управляли не местные политики, а деятели из-за рубежа. Для этого USAID и спонсирует соответствующие программы. Но на самом деле никто в США и в целом на Западе не верит в справедливый суд на Украине», — добавил эксперт.

«Очередное вмешательство Запада»

В своём документе USAID выделяет ряд задач, на которые предлагается обратить особое внимание в рамках расширения программы «Новое правосудие». Среди них — борьба с коррупцией в республике. Как указывается в документе, это основной приоритет внешней политики США на Украине.

USAID также планирует поддерживать участие международных экспертов в процедурах отбора и проверки с целью «повышения независимости» судебных органов. При этом оплачивать работу специалистов Штаты намерены совместно с другим крупным донором, Европейским союзом.

Также по теме Под надзором: Совет Европы намерен помочь проведению тюремной реформы на Украине Совет Европы объявил тендер на консультационные услуги для реализации программы, направленной на реформирование пенитенциарной системы...

Планы агентства включают содействие ряду реформ — применение судов присяжных для определённых уголовных преступлений, поддержка инновационных решений в области электронного правосудия, продвижение реформы адвокатуры и помощь правительству Украины в выработке собственной стратегии реагирования на «манипуляции России с международным гуманитарным правом в ходе войны против Украины».

Помимо этого в USAID рассматривают возможность создания институтов правосудия переходного периода для содействия потенциальному мирному процессу на востоке республики.

Как подчёркивается в документе, в случае возвращения неподконтрольных территорий — Донбасса и Крыма — в состав Украины важное значение будут иметь «механизмы правосудия переходного периода», то есть меры, направленные на устранение последствий конфликта, насилия, репрессий и предотвращение их повторения. В данной ситуации программа USAID сможет оказать необходимую техническую и институциональную поддержку, считают в агентстве.

Однако, как отметил первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Константин Затулин, предлагаемые мероприятия никак не помогут достичь мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

«Конечно, это не будет способствовать миру на Донбассе. Тут нечего комментировать. Для того чтобы реально урегулировать ситуацию, Украина должна быть другим государством», — заключил он в разговоре с RT.

Позицию Затулина разделяет украинский политолог и экономист Александр Дудчак. По его словам, деятельность USAID на Украине — очередной пример вмешательства во внутренние дела страны.

«Казалось бы, какое им дело до того, что будет с Донбассом, произойдёт ли реинтеграция. На сегодняшний день из-за саботажа Киевом Минских соглашений такая перспектива не просто туманна, она нереализуема», — сказал Дудчак.

Политолог добавил, что для установления мира необходимо избавиться от влияния Запада на власти в Киеве и повысить уровень жизни населения.

«Нужно загружать предприятия Донбасса заказами, чтобы люди видели перспективы и не хотели уезжать. Чтобы наступил мир, Запад должен перестать вмешиваться в дела Украины», — подытожил эксперт.