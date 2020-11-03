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Зеленский не исключил роспуска Рады в случае «политического коллапса»

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Президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV не исключил роспуска Верховной рады в случае наступления в стране «политического коллапса».
Зеленский не исключил роспуска Рады в случае «политического коллапса»
  • globallookpress.com

«Я хочу, чтобы этот парламент работал на государство, говорю вам откровенно. От реализации нашего плана и от выводов, которые сделают наши депутаты, это тоже будет зависеть», — приводит «112 Украина» слова Зеленского в ответ на вопрос о возможности роспуска Рады.

Президент отметил, что в случае «политического коллапса» и отсутствия поддержки Верховной рады со стороны общества возможен сценарий роспуска парламента.

«Они должны понимать ответственность. Если мы пойдём вразрез, мы будем выходить из этого угла даже таким путём, о котором вы сказали», — сказал Зеленский.

В августе украинский лидер заявлял об отсутствии поводов для роспуска Верховной рады нынешнего созыва.

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