Зеленский заявил об отсутствии поводов для роспуска Рады

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поводы для роспуска Верховной рады нынешнего созыва пока отсутствуют. Соответствующее заявление было сделано на съезде партии «Слуга народа».
Зеленский заявил об отсутствии поводов для роспуска Рады
  • РИА Новости

«Можно ли сказать, что вы движетесь по второму сценарию (досрочного роспуска Рады. — RT)? Пока ещё нет, слава Богу», — цитирует Зеленского LB.UA.

Он отметил, что этим парламентом было многое сделано, но «расслабляться рано».

Украинский лидер напомнил, что в первый день работы парламента сказал, что эта Рада войдёт в историю.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон об увеличении с 1 сентября минимальной ежемесячной зарплаты в стране до 5 тыс. гривен.

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