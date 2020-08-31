Зеленский заявил об отсутствии поводов для роспуска Рады
- РИА Новости
«Можно ли сказать, что вы движетесь по второму сценарию (досрочного роспуска Рады. — RT)? Пока ещё нет, слава Богу», — цитирует Зеленского LB.UA.
Он отметил, что этим парламентом было многое сделано, но «расслабляться рано».
Украинский лидер напомнил, что в первый день работы парламента сказал, что эта Рада войдёт в историю.
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон об увеличении с 1 сентября минимальной ежемесячной зарплаты в стране до 5 тыс. гривен.