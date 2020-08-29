Зеленский подписал закон об увеличении минимальной зарплаты на Украине

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Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон об увеличении с 1 сентября минимальной ежемесячной зарплаты в стране до 5000 гривен. Об этом сообщила его пресс-служба.
Зеленский подписал закон об увеличении минимальной зарплаты на Украине
  • Reuters

«Документ предусматривает увеличение минимальной заработной платы и установление её с 1 сентября текущего года на уровне 5 тыс. гривен в месяц», — говорится в пресс-релизе.

25 августа закон «О внесении изменений в закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2020 год» был принят на внеочередной сессии Верховной рады.

Зеленский подчеркнул, что это первый шаг «в направлении достойного уровня жизни украинцев».

В июле сообщалось, что три четверти украинцев (76%) оценили экономическое положение Украины как плохое.

В феврале руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина «из бедной страны превратилась в нищую».

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