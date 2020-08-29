Зеленский подписал закон об увеличении минимальной зарплаты на Украине
- Reuters
«Документ предусматривает увеличение минимальной заработной платы и установление её с 1 сентября текущего года на уровне 5 тыс. гривен в месяц», — говорится в пресс-релизе.
25 августа закон «О внесении изменений в закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2020 год» был принят на внеочередной сессии Верховной рады.
Зеленский подчеркнул, что это первый шаг «в направлении достойного уровня жизни украинцев».
В июле сообщалось, что три четверти украинцев (76%) оценили экономическое положение Украины как плохое.
В феврале руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина «из бедной страны превратилась в нищую».