На Украине заявили о внешнем вмешательстве в ситуацию вокруг КС

Украинские власти заявили о внешнем вмешательстве в ситуацию вокруг Конституционного суда.

Об этом сообщает офис президента Украины Владимира Зеленского.

Отмечается, что соответствующее мнение высказал руководитель офиса президента Андрей Ермак на встрече с послами стран — членов G7.

«По мнению Андрея Ермака, события в КС не прошли без внешнего вмешательства, поэтому он выразил надежду, что правоохранительные органы смогут дать оценку ситуации», — говорится в заявлении.

Вместе с этим Ермак выразил уверенность в том, что ситуацию удастся разрешить.

Ранее в Раде заявили о возбуждении дел в отношении судей КС Украины.

30 октября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект, которым предлагается лишить судей Конституционного суда их полномочий и восстановить отменённый ими закон о декларировании.

В свою очередь, глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского о роспуске КСУ содержит признаки конституционного переворота.