В Раде заявили о возбуждении дел в отношении судей КС Украины

Пресс-служба украинской партии «Голос» сообщила, что в отношении судей Конституционного суда открыли уголовное производство.

«Уголовное производство по ст. 109 Уголовного кодекса Украины («Захват государственной власти») в отношении судей Конституционного суда зарегистрировано, внесено в Единый реестр судебных расследований и направлено в Государственное бюро расследований», — говорится в заявлении.

Как отметили в политсиле, в рамках этого производства вполне законно и не политически можно выяснить, был ли «заговор с целью захвата власти».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект, которым предлагается лишить судей Конституционного суда их полномочий и восстановить отменённый ими закон о декларировании.

В свою очередь, глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского о роспуске КСУ содержит признаки конституционного переворота.