В КСУ увидели в идее Зеленского о роспуске суда признаки переворота
- Reuters
«Законопроект Зеленского о роспуске Конституционного суда Украины имеет признаки конституционного переворота в стране», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что проект закона, который имеет признаки конституционного переворота на Украине, «склепали за ночь».
«Я об этом ответственно заявляю, потому что это нарушение 149-й статьи Конституции Украины», — добавил Тупицкий.
Ранее сообщалось, что Зеленский внёс в парламент законопроект, которым предлагается лишить судей Конституционного суда их полномочий и восстановить отменённый ими закон о декларировании.
В Киеве проходит акция протеста возле здания Конституционного суда.