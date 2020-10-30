В КСУ увидели в идее Зеленского о роспуске суда признаки переворота

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента страны Владимира Зеленского о роспуске КСУ содержит признаки конституционного переворота.

«Законопроект Зеленского о роспуске Конституционного суда Украины имеет признаки конституционного переворота в стране», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что проект закона, который имеет признаки конституционного переворота на Украине, «склепали за ночь».

«Я об этом ответственно заявляю, потому что это нарушение 149-й статьи Конституции Украины», — добавил Тупицкий.

Ранее сообщалось, что Зеленский внёс в парламент законопроект, которым предлагается лишить судей Конституционного суда их полномочий и восстановить отменённый ими закон о декларировании.

В Киеве проходит акция протеста возле здания Конституционного суда.