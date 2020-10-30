В Киеве проходит акция протеста у здания Конституционного суда

В Киеве проходит акция протеста возле здания Конституционного суда Украины.

Как сообщает телеканал «112 Украина», к месту акции стянуты несколько сотен полицейских. По словам корреспондента, их в настоящее время гораздо больше, чем самих митингующих.

Отмечается, что кроме фаеров протестующие также зажгли шины.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект, которым предлагается лишить судей Конституционного суда их полномочий и восстановить отменённый ими закон о декларировании.