В Киеве проходит акция протеста у здания Конституционного суда

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В Киеве проходит акция протеста возле здания Конституционного суда Украины.
В Киеве проходит акция протеста у здания Конституционного суда
  • Reuters

Как сообщает телеканал «112 Украина», к месту акции стянуты несколько сотен полицейских. По словам корреспондента, их в настоящее время гораздо больше, чем самих митингующих.

Отмечается, что кроме фаеров протестующие также зажгли шины.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект, которым предлагается лишить судей Конституционного суда их полномочий и восстановить отменённый ими закон о декларировании.

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