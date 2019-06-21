Администрацию Зеленского обвинили в давлении на судебную власть

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Совет судей Украины обвинил администрацию украинского президента Владимира Зеленского в незаконном давлении на членов организации.
Администрацию Зеленского обвинили в давлении на судебную власть
  • © Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
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Соответствующее заявление главы совета Олега Ткачука было опубликовано на странице организации в Facebook.

По его словам, 21 июня в Совете судей Украины должно было состояться очередное заседание для решения вопроса о созыве внеочередного съезда судей с целью избрания судей Конституционного суда и членов Высшей квалификационной комиссии судей.

«Сегодня ночью и утром ко мне начала поступать информация от судей из разных регионов Украины, членов Совета судей Украины о том, что из администрации президента Украины председателям судов поступают телефонные звонки с требованием дать распоряжение делегированным от этих судов в Совет судей Украины членам сорвать проведение заседания Совета судей», — цитирует его «Укринформ».

По словам Ткачука, подобные попытки подорвать самостоятельность судебной системы были продемонстрированы и 19 июня, во время встречи Руслана Рябошапки, заместителя главы администрации президента, и заместителя главы Совета судей Вадима Бутенко.

«Никогда раньше работники аппарата администрации президента не позволяли себе публично демонстрировать руководящую и направляющую роль в судебной власти», — добавил он.

Ранее Конституционный суд Украины признал конституционным указ Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении досрочных выборов на 21 июля.

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