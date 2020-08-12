Кравчук предложил отказаться от понятия «особый статус» для Донбасса
- РИА Новости
«Мы предлагаем вместо общего понятия «особый статус» внести другие понятия, в частности, я так вижу это всё», — заявил Кравчук в эфире телеканала «Дом».
По его словам, на Украине уже почти готов закон по вопросам, касающимся Донбасса, войны и мира в регионе.
«Мы просим понять нас и учесть такую формулировку — «особый режим административного управления», — добавил Кравчук.
Он отметил, что это соответствует реформам местного самоуправления, которые проводятся на Украине.
Ранее Кравчук предложил создать делегацию, которая будет заниматься вопросом «возвращения» Крыма.