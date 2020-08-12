Кравчук предложил отказаться от понятия «особый статус» для Донбасса

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Понятие «особый статус» в отношении Донбасса нужно заменить на «особый режим административного управления», предложил глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Украине Леонид Кравчук.
Кравчук предложил отказаться от понятия «особый статус» для Донбасса
  • РИА Новости

«Мы предлагаем вместо общего понятия «особый статус» внести другие понятия, в частности, я так вижу это всё», — заявил Кравчук в эфире телеканала «Дом».

По его словам, на Украине уже почти готов закон по вопросам, касающимся Донбасса, войны и мира в регионе.

«Мы просим понять нас и учесть такую формулировку — «особый режим административного управления», — добавил Кравчук.

Он отметил, что это соответствует реформам местного самоуправления, которые проводятся на Украине.

Ранее Кравчук предложил создать делегацию, которая будет заниматься вопросом «возвращения» Крыма.

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