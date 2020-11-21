На Украине заявили о планах продлить закон об особом статусе Донбасса

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Закон об особом статусе Донбасса, скорее всего, будет пролонгирован, но без включения в него формулы Штайнмайера. Об этом в интервью ТСН заявил советник по информационной политике украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
На Украине заявили о планах продлить закон об особом статусе Донбасса
  • РИА Новости

«Cкорее всего, мы его (закон об особом статусе Донбасса. — RT) пролонгируем, но без включённой формулы Штайнмайера», — отметил Арестович.

Он подчеркнул, что «в предлагаемом прочтении формула Штайнмайера достаточно гибкая».

Ранее украинская дипломатия подготовила «План совместных шагов» по Донбассу.

В апреле глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона наблюдает полный саботаж Украиной политической части договорённостей, достигнутых на нормандском саммите в Париже. 

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