На Украине заявили о планах продлить закон об особом статусе Донбасса
- РИА Новости
«Cкорее всего, мы его (закон об особом статусе Донбасса. — RT) пролонгируем, но без включённой формулы Штайнмайера», — отметил Арестович.
Он подчеркнул, что «в предлагаемом прочтении формула Штайнмайера достаточно гибкая».
Ранее украинская дипломатия подготовила «План совместных шагов» по Донбассу.
В апреле глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона наблюдает полный саботаж Украиной политической части договорённостей, достигнутых на нормандском саммите в Париже.