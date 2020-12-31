Захарова прокомментировала позицию Украины по Минским соглашениям

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания украинской стороны касательно Минских соглашений.
Захарова прокомментировала позицию Украины по Минским соглашениям
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

По её словам, к сожалению, Украина вместо того, чтобы предпринимать практические шаги по выполнению взятых на себя обязательств по Минским соглашениям, всячески стремится их игнорировать, создавая видимость активной деятельности по продвижению урегулирования в Донбассе.

«В Киеве не перестают заявлять о якобы недееспособности комплекса мер, необходимости его пересмотра... Откровеннее всех оказался президент Владимир Зеленский, заявивший о том, что Минские соглашения нужны Украине лишь для сохранения антироссийских санкций», — заявила Захарова.

Она добавила, что украинской стороне пора прекратить заниматься демагогией и на деле приступить к ответственной работе по реализации положений комплекса мер во всей их полноте и последовательности.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не может выйти из минских договорённостей, поскольку в этом случае вероятно снятие санкций с России.

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