Небензя заявил о нежелании Киева выполнять Минские соглашения

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские власти уже не скрывают нежелание выполнять обязательства в рамках Минских соглашений.
Небензя заявил о нежелании Киева выполнять Минские соглашения
  • Reuters

Об этом Небензя сказал в ходе заседания Совета Безопасности в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений.

«Мы вынуждены констатировать, что упорное нежелание Киева выполнять обязательства по комплексу мер не скрывается уже даже на уровне украинского руководства», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военных возле линии соприкосновения в Донбассе. 

Полпред России на минских переговорах Борис Грызлов заявил, что Киев за шесть лет конфликта в Донбассе не представил план мирного урегулирования ситуации.

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