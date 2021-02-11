Небензя заявил о нежелании Киева выполнять Минские соглашения

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские власти уже не скрывают нежелание выполнять обязательства в рамках Минских соглашений.

Об этом Небензя сказал в ходе заседания Совета Безопасности в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений.

«Мы вынуждены констатировать, что упорное нежелание Киева выполнять обязательства по комплексу мер не скрывается уже даже на уровне украинского руководства», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военных возле линии соприкосновения в Донбассе.

Полпред России на минских переговорах Борис Грызлов заявил, что Киев за шесть лет конфликта в Донбассе не представил план мирного урегулирования ситуации.