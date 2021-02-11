Зеленский посетил линию соприкосновения в Донбассе
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Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.
«Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовую в зоне проведения операции объединённых сил», — заявили в пресс-службе.
В рамках поездки Зеленский ознакомился с оперативной ситуацией в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения, а также пообщался с военнослужащими.
Ранее Зеленский поручил провести проверку готовности войск к выполнению задач в зоне силовой операции в Донбассе.