Зеленский посетил линию соприкосновения в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский посетил позиции военнослужащих Вооружённых сил Украины, находящихся возле линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.

«Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовую в зоне проведения операции объединённых сил», — заявили в пресс-службе.

В рамках поездки Зеленский ознакомился с оперативной ситуацией в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения, а также пообщался с военнослужащими.

Ранее Зеленский поручил провести проверку готовности войск к выполнению задач в зоне силовой операции в Донбассе.