Власти Украины проверят боеготовность войск в Донбассе
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Об этом говорится в сообщении офиса президента Украины.
«К участию в инспекционной проверке привлечены представители офиса президента Украины, аппарата Совета национальной безопасности и обороны, Министерства обороны и вооружённых сил», — заявили в офисе Зеленского.
В ходе проверки планируется определить эффективность мер всестороннего обеспечения находящихся в Донбассе подразделений со стороны руководства Минобороны и командования Вооружённых сил Украины.
Также в ходе проверки планируется «выявить факторы, которые негативно влияют на состояние готовности» войск.
Ранее полпред России на минских переговорах Борис Грызлов заявил, что Киев за шесть лет конфликта в Донбассе не представил план мирного урегулирования ситуации.