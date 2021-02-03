Власти Украины проверят боеготовность войск в Донбассе

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Украинский президент Владимир Зеленский поручил провести проверку готовности войск к выполнению задач в зоне силовой операции в Донбассе.
Власти Украины проверят боеготовность войск в Донбассе
  • © Sergei Karazy / Reuters

Об этом говорится в сообщении офиса президента Украины.

«К участию в инспекционной проверке привлечены представители офиса президента Украины, аппарата Совета национальной безопасности и обороны, Министерства обороны и вооружённых сил», — заявили в офисе Зеленского.

В ходе проверки планируется определить эффективность мер всестороннего обеспечения находящихся в Донбассе подразделений со стороны руководства Минобороны и командования Вооружённых сил Украины.

Также в ходе проверки планируется «выявить факторы, которые негативно влияют на состояние готовности» войск.

Ранее полпред России на минских переговорах Борис Грызлов заявил, что Киев за шесть лет конфликта в Донбассе не представил план мирного урегулирования ситуации.

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