Власти Украины проверят боеготовность войск в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский поручил провести проверку готовности войск к выполнению задач в зоне силовой операции в Донбассе.

Об этом говорится в сообщении офиса президента Украины.

«К участию в инспекционной проверке привлечены представители офиса президента Украины, аппарата Совета национальной безопасности и обороны, Министерства обороны и вооружённых сил», — заявили в офисе Зеленского.

В ходе проверки планируется определить эффективность мер всестороннего обеспечения находящихся в Донбассе подразделений со стороны руководства Минобороны и командования Вооружённых сил Украины.

Также в ходе проверки планируется «выявить факторы, которые негативно влияют на состояние готовности» войск.

Ранее полпред России на минских переговорах Борис Грызлов заявил, что Киев за шесть лет конфликта в Донбассе не представил план мирного урегулирования ситуации.