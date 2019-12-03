В офисе Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса
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Как отмечается, Зеленский «чётко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путём и необходимости достижения мира» политико-дипломатическими методами.
«На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса», — говорится в сообщении.
Указывается, что в рамках обсуждения сценариев и изучения деталей Зеленский поручил главе Генштаба ВС Украины Руслану Хомчаку «посетить территорию проведения операции объединённых сил».
Ранее украинский депутат Давид Арахамия заявил, что Зеленский вместе с экспертами прорабатывает «сотни сценариев» нормандского саммита в Париже.
28 ноября секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что Киев рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса.