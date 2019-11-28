На Украине заявили о пяти сценариях реинтеграции Донбасса
- РИА Новости
«В Совете нацбезопасности и обороны есть пять сценариев, каким способом мы должны осуществить реинтеграцию Донбасса», — приводит его слова УНИАН.
Данилов не стал раскрывать подробности, но отметил, что работа идёт.
Он заверил, что все эти планы должны пойти на пользу стране и что всё «будет хорошо».
«Мы обязательно вернём границы Донецкой и Луганской областей, и мы обязательно вернём наш Крым», — добавил он.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля над Донбассом необходимо выполнить три этапа. Среди них — завершение горячей стадии конфликта, примирение людей и безопасная реинтеграция.
Он также говорил, что занимает жёсткую позицию по «возвращению» Крыма.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.