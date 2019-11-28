На Украине заявили о пяти сценариях реинтеграции Донбасса

Киев рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«В Совете нацбезопасности и обороны есть пять сценариев, каким способом мы должны осуществить реинтеграцию Донбасса», — приводит его слова УНИАН.

Данилов не стал раскрывать подробности, но отметил, что работа идёт.

Он заверил, что все эти планы должны пойти на пользу стране и что всё «будет хорошо».

«Мы обязательно вернём границы Донецкой и Луганской областей, и мы обязательно вернём наш Крым», — добавил он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля над Донбассом необходимо выполнить три этапа. Среди них — завершение горячей стадии конфликта, примирение людей и безопасная реинтеграция.

Он также говорил, что занимает жёсткую позицию по «возвращению» Крыма.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.