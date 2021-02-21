Порошенко поддержал решение СНБО о санкциях против Медведчука

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении санкций в отношении оппозиционного политика Виктора Медведчука.
Порошенко поддержал решение СНБО о санкциях против Медведчука
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Заявление Порошенко опубликовала пресс-служба партии «Европейская солидарность».

«Поддерживаю решение СНБО и обнародованный в субботу указ президента о применении санкций в отношении Медведчука как политическое решение, которое отвечает национальным интересам», — заявил Порошенко.

Также он отметил, что ожидает от СБУ и Генпрокуратуры Украины «немедленных процессуальных действий» в отношении депутатов, которые попали под санкции.

Кроме того, Порошенко призвал лишить лицензии украинский телеканал «НАШ».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, среди которых нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена.

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