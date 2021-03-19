Суд Украины открыл производство по иску Медведчука из-за санкций

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Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины открыл производство по иску председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука из-за указа о санкциях против него.
Суд Украины открыл производство по иску Медведчука из-за санкций
  • РИА Новости

«19 марта 2021 года открыто производство по делу №9901/73 /21 по иску Виктора Медведчука, который обжаловал п. 7 приложения 1 к введённому в действие Указом президента Украины №64/2021 решению СНБО Украины, согласно которому применены санкции к истцу», — говорится в Facebook Верховного суда Украины.

Дело будет рассмотрено в ходе судебного заседания 14 апреля.

Кроме того, открыто производство ещё по двум искам — от супруги Медведчука Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, жены владельца медиахолдинга, в который входят украинские телеканалы «112 Украина» и NEWSONE, депутата Верховной рады Тараса Козака.

20 февраля украинский президент Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, среди которых Медведчук и его жена.

Медведчук подал иск в Верховный суд Украины об обжаловании данного указа.

В начале февраля Зеленский также ввёл в действие решение о применении санкций в отношении трёх телеканалов — «112 Украина», ZIK и NEWSONE.

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