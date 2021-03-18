Зеленский пообещал «перекрыть кислород» мешающим независимости Украины

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Киев намерен «перекрыть кислород» всем, кто пытается разрушить независимость страны изнутри, заявил лидер Украины Владимир Зеленский, комментируя санкции СНБО Украины в отношении ряда украинских физлиц, компаний и телеканалов.
Зеленский пообещал «перекрыть кислород» мешающим независимости Украины
  • ©president.gov.ua

Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с литовским лидером Гитанасом Науседой, трансляция которого велась в Facebook офиса президента Украины.

«Я давал присягу защищать наше государство, наш суверенитет. Я это делаю. Стратегия очень простая: мы перекроем кислород всем людям, которые разрушают независимость нашей Украины. Не словами, а действиями», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, против Украины ведётся информационная война внутри страны и власть будет отвечать тем, «у кого, кроме паспорта Украины, ничего украинского нет».

20 февраля Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, среди которых председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена.

В начале февраля Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении трёх телеканалов — «112 Украина», ZIK и NEWSONE.

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