Зеленский пообещал «перекрыть кислород» мешающим независимости Украины

Киев намерен «перекрыть кислород» всем, кто пытается разрушить независимость страны изнутри, заявил лидер Украины Владимир Зеленский, комментируя санкции СНБО Украины в отношении ряда украинских физлиц, компаний и телеканалов.

Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с литовским лидером Гитанасом Науседой, трансляция которого велась в Facebook офиса президента Украины.

«Я давал присягу защищать наше государство, наш суверенитет. Я это делаю. Стратегия очень простая: мы перекроем кислород всем людям, которые разрушают независимость нашей Украины. Не словами, а действиями», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, против Украины ведётся информационная война внутри страны и власть будет отвечать тем, «у кого, кроме паспорта Украины, ничего украинского нет».

20 февраля Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, среди которых председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена.

В начале февраля Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении трёх телеканалов — «112 Украина», ZIK и NEWSONE.