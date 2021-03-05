В Раде назвали закрытие телеканалов в стране фашизмом в «зелёном» виде

Короткая ссылка
Указ украинского президента Владимира Зеленского о закрытии трёх телеканалов — «112 Украина», ZIK и NEWSONE — является проявлением фашизма в «зелёном» виде, заявил народный депутат, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
В Раде назвали закрытие телеканалов в стране фашизмом в «зелёном» виде
  • РИА Новости

«Когда закрывают каналы, когда убивают журналистов, когда людям не дают возможности открыть рот — это и есть фашизм в «зелёном» виде. Ещё год назад мы подобного даже в страшном сне не могли представить!» — цитирует его пресс-служба партии.

По словам Рабиновича, накануне было принято решение о создании «боевой группы», которая будет запугивать депутатов и журналистов.

«Много таких «наполеончиков» было, начиная от Чаушеску и других диктаторов, и все кончили одинаково... Мрачное средневековье Зеленского не может быть Европой», — подчеркнул представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В начале февраля Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении трёх телеканалов — «112 Украина», ZIK и NEWSONE.

В связи с этим оппозиция на Украине начала сбор подписей за импичмент Зеленского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить