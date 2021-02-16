Оппозиция на Украине начала сбор подписей за импичмент Зеленского

Депутат от украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива сообщил о старте кампании по сбору подписей за импичмент президента Украины Владимира Зеленского.

«Исторический момент! Начат сбор подписей народных депутатов за импичмент президента Зеленского», — написал он в своём Telegram-канале.

4 февраля «Оппозиционная платформа — За жизнь» по итогам съезда партии приняла решение начать сбор подписей в поддержку импичмента Зеленского после его решения заблокировать работу украинских телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.

В пресс-службе Зеленского заявили, что тема импичмента президента Украины используется, чтобы спровоцировать внутренний кризис в стране.