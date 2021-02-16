Оппозиция на Украине начала сбор подписей за импичмент Зеленского
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«Исторический момент! Начат сбор подписей народных депутатов за импичмент президента Зеленского», — написал он в своём Telegram-канале.
4 февраля «Оппозиционная платформа — За жизнь» по итогам съезда партии приняла решение начать сбор подписей в поддержку импичмента Зеленского после его решения заблокировать работу украинских телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.
В пресс-службе Зеленского заявили, что тема импичмента президента Украины используется, чтобы спровоцировать внутренний кризис в стране.