Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала инициативу об импичменте

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» использует тему импичмента президента Украины Владимира Зеленского, чтобы спровоцировать внутренний кризис в стране, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

«Такой инициативой они пытаются внести раскол и спровоцировать внутренний кризис, характерно для идеологии этой партии», — написала Мендель в Facebook.

Она назвала импичмент «чисто пропагандистской инициативой, рассчитанной на поднятие скандала вокруг темы, которая точно вызвала положительную реакцию и объединение общества».

По её мнению, своими действиями партия пытается спасти активы одного из соруководителей своей политической структуры.

Ранее сообщалось, что украинская партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» по итогам съезда приняла решение начать сбор подписей в поддержку импичмента Зеленского после его решения заблокировать работу телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.