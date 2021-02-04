Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала инициативу об импичменте

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Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» использует тему импичмента президента Украины Владимира Зеленского, чтобы спровоцировать внутренний кризис в стране, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.
Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала инициативу об импичменте
  • © president.gov.ua

«Такой инициативой они пытаются внести раскол и спровоцировать внутренний кризис, характерно для идеологии этой партии», — написала Мендель в Facebook.

Она назвала импичмент «чисто пропагандистской инициативой, рассчитанной на поднятие скандала вокруг темы, которая точно вызвала положительную реакцию и объединение общества».

По её мнению, своими действиями партия пытается спасти активы одного из соруководителей своей политической структуры.

Ранее сообщалось, что украинская партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» по итогам съезда приняла решение начать сбор подписей в поддержку импичмента Зеленского после его решения заблокировать работу телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.

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